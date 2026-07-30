Dos babillas fueron rescatadas por la Policía de Bolívar

La Policía Nacional, a través del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental, continúa desarrollando acciones permanentes en todo el departamento para prevenir los delitos ambientales y proteger la fauna silvestre.

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Como resultado de estas labores, fueron rescatadas dos babillas (Caiman crocodilus fuscus) en diferentes municipios de Bolívar.

El primer procedimiento se realizó en el barrio Yatí, del municipio de Magangué, donde, gracias al llamado de la comunidad, los uniformados rescataron una babilla que se encontraba en una zona urbana. Posteriormente, el ejemplar fue dejado a disposición de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB) para su valoración y posterior liberación.

El segundo caso tuvo lugar en el municipio de San Juan Nepomuceno, donde fue rescatada otra babilla, la cual fue entregada a la Guardia Ambiental Colombiana (GAC) para su protección y posterior liberación en un entorno seguro.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó: “Seguiremos trabajando por la protección de nuestra fauna silvestre e invitamos a la comunidad a reportar oportunamente cualquier situación que ponga en riesgo nuestras especies.”

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la conservación de la biodiversidad e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho relacionado con el tráfico ilegal de fauna silvestre.