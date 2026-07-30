América clasificó a los octavos de final de la Copa Colombia: repase la serie contra el Cartagena (Photo by Jose Luis Torales/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

El América de Cali empató el partido de vuelta de la Copa Colombia ante el Real Cartagena y le alcanzó para clasificar a la siguiente fase. El duelo disputado en el Estadio Olímpico Jaime Morón dejó un resultado de 1-1. El Real Cartagena empezó ganando el partido con un gol de Carlos de las Salas (17′), tras un rebote del arquero. Por parte de la visita, el delantero Daniel Valencia (25′) puso el empate para el América.

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‘Los diablos rojos’ se quedaron con el marcador global por la diferencia mínima, con un resultado de 3-2. En la ida el compromiso terminó con un marcador de 2-1, favoreciendo al América de Cali. Tras la fase 1B de la copa, el ‘Escarlata’ se medirá contra el Deportivo Pereira, que esperaba rival en los octavos antes del duelo.

Reviva aquí el MINUTO A MINUTO del partido Real Cartagena vs América de Cali