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30 jul 2026 Actualizado 07:55

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Liga Colombiana

América clasificó a los octavos de final de la Copa Colombia: repase la serie contra el Cartagena

‘La Mechita’ se quedó con el marcador global luego de su visita al Jaime Morón.

América clasificó a los octavos de final de la Copa Colombia: repase la serie contra el Cartagena (Photo by Jose Luis Torales/NurPhoto via Getty Images)

América clasificó a los octavos de final de la Copa Colombia: repase la serie contra el Cartagena (Photo by Jose Luis Torales/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

América clasificó a los octavos de final de la Copa Colombia: repase la serie contra el Cartagena (Photo by Jose Luis Torales/NurPhoto via Getty Images)
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El América de Cali empató el partido de vuelta de la Copa Colombia ante el Real Cartagena y le alcanzó para clasificar a la siguiente fase. El duelo disputado en el Estadio Olímpico Jaime Morón dejó un resultado de 1-1. El Real Cartagena empezó ganando el partido con un gol de Carlos de las Salas (17′), tras un rebote del arquero. Por parte de la visita, el delantero Daniel Valencia (25′) puso el empate para el América.

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‘Los diablos rojos’ se quedaron con el marcador global por la diferencia mínima, con un resultado de 3-2. En la ida el compromiso terminó con un marcador de 2-1, favoreciendo al América de Cali. Tras la fase 1B de la copa, el ‘Escarlata’ se medirá contra el Deportivo Pereira, que esperaba rival en los octavos antes del duelo.

Reviva aquí el MINUTO A MINUTO del partido Real Cartagena vs América de Cali

Hay nuevos mensajes
95'

Finaliza el encuentro en el Jaime Morón

El América de Cali logra pasar a la siguiente fase de Copa Colombia tras ganar al Real Cartagena 3-2 en el global

90'

Cinco más para el final

El árbitro añade 5' minutos más

80'

¡La que falló Ángel!

El delantero del América falló clara ocasión en un mano a mano, la mandó por arriba del horizontal

79'

Cambio en América

Sale Cavadía y entra Carrascal, quien se pone la cinta de capitán

76'

Se vuelve a salvar Cartagena

Yeison Guzmán intentó picar la pelota pero su remate no prosperó

72'

Sustitución en el 'heróico'

Sale lesionado Marlon Balanta, lo reemplaza Ronaldo Lora

70'

SALVADA DE ALDO MONTES

Remate abajo de Tomás Ángel que el arquero logra denegar con los pies

64'

Tres cambios en el Real Cartagena

Se retiran  Jarlan Barrera, Diego Castillo y Jean Pineda.

Ingresan Juan Pablo Gallego, Álvaro Meléndez y Alemán Tapias.

63'

Sustituciones en la visita

Sale Yani Quintero y entra Josen Escobar

61'

Se acercó el América

Remate de Tilman Palacios que ataja con facilidad Aldo Montes

59'

Cartagena maneja el ritmo

Como en la primera parte, el local es dueño de la posesión

56'

Gran cierre del América

Una jugada rapidísima del Real Cartagena termina con un córner a favor

54'

Línea defensiva adelantada

El Cartagena pone a sus centrales en la mitad del campo cuando tiene la pelota. Podría llegar algún contragolpe

49'

Por poco el segundo del América

Un remate con el arquero vencido se va por fuera. El árbitro detuvo el partido por golpe sobre el guardameta

45'

Triple modificación visitante

En el entretiempo salen: Marcos Mina, Brayan Córdoba y Edson Tortolero.
Ingresan: Ómar Bertel, Dany Rosero y Yeison Guzmán.

45'

Inicia el segundo tiempo

Comienza la segunda mitad en el Jaime Morón

49'

Final de la primera mitad

Se acaba el primer tiempo con un caliente final. Cruce de palabras entre el Jean Fernandes y Edison López

47'

Se cierra el América

Los diablos rojos no tienen la pelota y defienden muy cerca del área propia

45'

Cuatro más en el Jaime Morón

Se van a jugar 4' minutos más de fútbol en la casa del Real Cartagena

42'

Espectacular remate de Jarlan

Un disparo con borde interno se fue envenenando y casi entra por la escuadra

40'

Llegó el Cartagena

Dos centros seguidos interceptados por la defensa dejan un rebote para Jarlan Barrera que remata con su pierna izquierda, el balón se va ancho

38'

El arquero americano recibe un golpe

Tras interceptar un balón, el arquero Jean Fernandes recibe un puño en la espalda por parte de Edison López, era para amarilla pero el juez no la vio

35'

Cartulina para el América

Amarilla para Marcos Mina por falta previa al remate de Jarlan. El árbitro da bote a tierra

33'

Volvió el Cartagena

Remate de Jarlan Barrera sobre el palo derecho y ataja Jean Fernandes

31'

Córner para el América

Buen centro que termina en un cabezazo enviado al tiero de esquina. El balón apenas pasó por encima

29'

Se anima el América

Luego del empate parcial, la ‘Mechita’ intenta tener más la pelota

26'

¡GOOOOOLLLL DEL AMÉRICA DE CALI!

Un contragolpe del América termina con un remate de fuera del área de Daniel Valencia que va al fondo de la red

20'

Recital en el Jaime Morón

Luego de empatar el marcador global (2-2) el Real Cartagena continúa con la posesión

17'

¡GOLAZO DEL REAL CARTAGENA!

Tras un gran pase de Jarlan Barrerta, llega un pase atrás que remata Carlos de las Salas

14'

Domina el Cartagena

A estas alturas del partido la pelota es en un 70% del Real Cartagena, se defiente el América

10'

Rechaza Aldo Montes

Remate de media distancia muy central que rechaza el arquero

8'

Remate por encima

El lateral por izquierda Marcos Mina remata y se va muy elevado

7'

Primera llegada sin peligro del América

Una progresión por banda izquierda termina con un centro muy fácil para el arquero Aldo Montes

4'

Amarilla muy temprana

En menos de 5 minutos está el primer amonestado, para Córdoba del América de Cali

3'

Primer remate del partido

Una aproximación del Real Cartagena desde fuera del área se va desvíado

1'

Rueda la pelota en el Jaime Morón

Empieza el encuentro entre el Real Cartagena y el América de Cali

¡Bienvenidos al minuto a minuto!

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