América clasificó a los octavos de final de la Copa Colombia: repase la serie contra el Cartagena
‘La Mechita’ se quedó con el marcador global luego de su visita al Jaime Morón.
El América de Cali empató el partido de vuelta de la Copa Colombia ante el Real Cartagena y le alcanzó para clasificar a la siguiente fase. El duelo disputado en el Estadio Olímpico Jaime Morón dejó un resultado de 1-1. El Real Cartagena empezó ganando el partido con un gol de Carlos de las Salas (17′), tras un rebote del arquero. Por parte de la visita, el delantero Daniel Valencia (25′) puso el empate para el América.
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‘Los diablos rojos’ se quedaron con el marcador global por la diferencia mínima, con un resultado de 3-2. En la ida el compromiso terminó con un marcador de 2-1, favoreciendo al América de Cali. Tras la fase 1B de la copa, el ‘Escarlata’ se medirá contra el Deportivo Pereira, que esperaba rival en los octavos antes del duelo.
Reviva aquí el MINUTO A MINUTO del partido Real Cartagena vs América de Cali
Finaliza el encuentro en el Jaime Morón
El América de Cali logra pasar a la siguiente fase de Copa Colombia tras ganar al Real Cartagena 3-2 en el global
Cinco más para el final
El árbitro añade 5' minutos más
¡La que falló Ángel!
El delantero del América falló clara ocasión en un mano a mano, la mandó por arriba del horizontal
Cambio en América
Sale Cavadía y entra Carrascal, quien se pone la cinta de capitán
Se vuelve a salvar Cartagena
Yeison Guzmán intentó picar la pelota pero su remate no prosperó
Sustitución en el 'heróico'
Sale lesionado Marlon Balanta, lo reemplaza Ronaldo Lora
SALVADA DE ALDO MONTES
Remate abajo de Tomás Ángel que el arquero logra denegar con los pies
Tres cambios en el Real Cartagena
Se retiran Jarlan Barrera, Diego Castillo y Jean Pineda.
Ingresan Juan Pablo Gallego, Álvaro Meléndez y Alemán Tapias.
Sustituciones en la visita
Sale Yani Quintero y entra Josen Escobar
Se acercó el América
Remate de Tilman Palacios que ataja con facilidad Aldo Montes
Cartagena maneja el ritmo
Como en la primera parte, el local es dueño de la posesión
Gran cierre del América
Una jugada rapidísima del Real Cartagena termina con un córner a favor
Línea defensiva adelantada
El Cartagena pone a sus centrales en la mitad del campo cuando tiene la pelota. Podría llegar algún contragolpe
Por poco el segundo del América
Un remate con el arquero vencido se va por fuera. El árbitro detuvo el partido por golpe sobre el guardameta
Triple modificación visitante
En el entretiempo salen: Marcos Mina, Brayan Córdoba y Edson Tortolero.
Ingresan: Ómar Bertel, Dany Rosero y Yeison Guzmán.
Inicia el segundo tiempo
Comienza la segunda mitad en el Jaime Morón
Final de la primera mitad
Se acaba el primer tiempo con un caliente final. Cruce de palabras entre el Jean Fernandes y Edison López
Se cierra el América
Los diablos rojos no tienen la pelota y defienden muy cerca del área propia
Cuatro más en el Jaime Morón
Se van a jugar 4' minutos más de fútbol en la casa del Real Cartagena
Espectacular remate de Jarlan
Un disparo con borde interno se fue envenenando y casi entra por la escuadra
Llegó el Cartagena
Dos centros seguidos interceptados por la defensa dejan un rebote para Jarlan Barrera que remata con su pierna izquierda, el balón se va ancho
El arquero americano recibe un golpe
Tras interceptar un balón, el arquero Jean Fernandes recibe un puño en la espalda por parte de Edison López, era para amarilla pero el juez no la vio
Cartulina para el América
Amarilla para Marcos Mina por falta previa al remate de Jarlan. El árbitro da bote a tierra
Volvió el Cartagena
Remate de Jarlan Barrera sobre el palo derecho y ataja Jean Fernandes
Córner para el América
Buen centro que termina en un cabezazo enviado al tiero de esquina. El balón apenas pasó por encima
Se anima el América
Luego del empate parcial, la ‘Mechita’ intenta tener más la pelota
¡GOOOOOLLLL DEL AMÉRICA DE CALI!
Un contragolpe del América termina con un remate de fuera del área de Daniel Valencia que va al fondo de la red
Recital en el Jaime Morón
Luego de empatar el marcador global (2-2) el Real Cartagena continúa con la posesión
¡GOLAZO DEL REAL CARTAGENA!
Tras un gran pase de Jarlan Barrerta, llega un pase atrás que remata Carlos de las Salas
Domina el Cartagena
A estas alturas del partido la pelota es en un 70% del Real Cartagena, se defiente el América
Rechaza Aldo Montes
Remate de media distancia muy central que rechaza el arquero
Remate por encima
El lateral por izquierda Marcos Mina remata y se va muy elevado
Primera llegada sin peligro del América
Una progresión por banda izquierda termina con un centro muy fácil para el arquero Aldo Montes
Amarilla muy temprana
En menos de 5 minutos está el primer amonestado, para Córdoba del América de Cali
Primer remate del partido
Una aproximación del Real Cartagena desde fuera del área se va desvíado
Rueda la pelota en el Jaime Morón
Empieza el encuentro entre el Real Cartagena y el América de Cali
¡Bienvenidos al minuto a minuto!
En instantes inicia el partido de Copa