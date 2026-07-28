Estudiantes de colegios oficiales piden permanencia del Modelo de Naciones Unidas en el Concejo

La Secretaría de Educación Distrital realizará del 28 al 31 de julio la segunda edición del Distrito Cartagena Model United Nations (DICMUN) 2026, una estrategia pedagógica que reunirá a estudiantes de 70 instituciones educativas para vivir una experiencia académica inspirada en el funcionamiento de las Naciones Unidas.

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Durante cuatro días, cuatrocientos jóvenes de los grados séptimo a undécimo representarán a diferentes países en escenarios de debate, negociación y construcción de consensos, donde analizarán problemáticas de alcance mundial y formularán propuestas desde una perspectiva diplomática.

Las actividades iniciaron de manera preliminar hoy lunes, 27 de julio, con una sesión especial en el Concejo Distrital de Cartagena, donde los estudiantes presentarán sus primeras intervenciones y serán apadrinados por los concejales de la ciudad, acercándose al ejercicio democrático y deliberativo desde un escenario institucional.

Bajo el lema Connecting Voices to Build the Future, DICMUN 2026 contará con 13 comisiones temáticas, en las que se discutirán asuntos como seguridad internacional, seguridad alimentaria, economía global, derechos humanos, cambio climático, salud mental, innovación, descolonización, restitución internacional de bienes culturales, además de comisiones especializadas sobre Colombia, Cartagena y la Unión Africana.

La ceremonia oficial de instalación se llevará a cabo el 28 de julio, a las 4:00 de la tarde, en el Hotel Las Américas, con la tradicional entrega de banderas a las delegaciones participantes. Posteriormente, el 29 y 30 de julio se desarrollarán las sesiones de trabajo en las diferentes comisiones y el 31 de julio tendrá lugar la ceremonia de clausura.

En esta edición, la estudiante Annie Cataño, de la Institución Educativa Jhon F. Kennedy, ejercerá como secretaria general del modelo, liderando el desarrollo académico del encuentro junto al equipo organizador.

“DICMUN es un escenario donde nuestros estudiantes aprenden a escuchar, argumentar, negociar y construir consensos con respeto por la diferencia. Este ejercicio fortalece competencias fundamentales para la vida, como el liderazgo, el pensamiento crítico, la comunicación y la participación ciudadana, formando jóvenes capaces de asumir los retos de un mundo cada vez más interconectado y de convertirse en agentes de transformación para Cartagena y para el país”, señaló el secretario de Educación distrital Alberto Martínez Monterrosa

Como novedad, este año dos instituciones educativas privadas se vinculan al modelo, ampliando el alcance de una iniciativa que continúa consolidándose como uno de los principales escenarios de formación en liderazgo, ciudadanía global y cultura democrática para los jóvenes cartageneros.