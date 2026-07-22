Tercera Jornada Nacional de Vacunación este viernes 24 de julio en Cartagena

Con el lema ¡Protegemos el presente, cuidamos el futuro! se realizará este viernes, 24 de julio, la vacunatón escolar, como parte de la Tercera Jornada Nacional de Vacunación e intensificación qué busca proteger a la niñez cartagenera y extranjera que viven en esta capital contra más de 30 enfermedades.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Sobre la jornada, que tendrá como epicentro las 63 IPS vacunadoras públicas y privadas del Distrito; además de las instituciones educativas La Milagrosa en Getsemaní, Pies Descalzos en la María, Manuela Beltrán, sede primaria y IE de Fredonia; el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Rafael Navarro España, señaló qué los programas de inmunización constituyen una de las intervenciones de salud pública más efectivas para prevenir enfermedades, discapacidades y muertes evitables.

La invitación desde el Dadis está dirigida a docentes, padres de familia y cuidadores para que promuevan la vacunación en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ya que gracias a la implementación sostenida de esta estrategia en la Región de las Américas y Colombia se han alcanzado importantes avances en el control, eliminación y erradicación de enfermedades inmunoprevenibles, que continúan representando una amenaza para la salud pública, entre ellas la fiebre amarilla, la tosferina y el sarampión.

Así mismo, con la aplicación de las vacunas persisten importantes retos en la prevención del cáncer de cuello uterino, una enfermedad estrechamente relacionada con la infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH), cuya carga de enfermedad puede reducirse significativamente mediante el fortalecimiento de las estrategias de vacunación dirigidas a niños, niñas y adolescentes.

Los biológicos disponibles que buscan proteger a la población son:

• Esquema permanente

• Sarampión

• Triple viral

• Tétano -difteria

• DPT acelular

• VPH

• Fiebre Amarilla

• Influenza

• La vacuna contra el dengue que se aplica a la población estudiantil de 9 años y los que estén en cuarto grado de primaria.

La jornada se inicia a las 8:00 de la mañana en cuatro instituciones educativas del Distrito. Además, tendrá un acto masivo a partir de las 3:30 de la tarde del viernes en el Centro Comercial Gran Manzana.

La líder del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Edelia Pájaro Martínez, señalo que Cartagena cuenta con un plan fortalecido, una red distrital de frío que garantiza la disponibilidad, calidad y conservación de los biológicos, igualmente una oferta permanente de vacunas e inmunoglobulinas que protegen a la población contra múltiples enfermedades de interés en salud pública.

Estos recursos, sumados al compromiso de la Entidad Territorial, las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios y su red de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, los equipos de vacunadores extramurales, los Equipos Básicos de Salud y Protección Social la comunidad educativa, constituyen la base para el desarrollo de estrategias orientadas al mejoramiento de las coberturas de vacunación y a la protección efectiva de la población, precisó Pájaro Martínez.