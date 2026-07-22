Suspensión abrupta del servicio de energía en el sur de Cartagena

Afinia confirma que sobrecargas en la red provocaron apagones y mantiene cortes programados en el Cesar

Desde el primer momento, nuestros equipos técnicos activaron los protocolos de atención y trabajan en conjunto con Afinia para evaluar el alcance del evento, identificar su causa y adelantar las acciones necesarias para restablecer las condiciones normales de operación en el menor tiempo posible.

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Como consecuencia de esta situación, podrían presentarse afectaciones en la prestación del servicio de energía mientras se desarrollan las maniobras de evaluación y normalización del sistema. A esta hora se continúa analizando el impacto del evento y definiendo las acciones técnicas requeridas para minimizar las afectaciones y recuperar la operación a la mayor brevedad.

ISA ENERGÍA mantendrá informada a la opinión pública en la medida en que se disponga de información confirmada sobre la evolución de la situación.