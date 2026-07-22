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22 jul 2026 Actualizado 15:36

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Suspensión abrupta del servicio de energía en el sur de Cartagena

Se presentó un evento técnico al interior de la subestación Ternera, el cual afectó activos de ISA ENERGÍA y de Afinia

Afinia confirma que sobrecargas en la red provocaron apagones y mantiene cortes programados en el Cesar

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Desde el primer momento, nuestros equipos técnicos activaron los protocolos de atención y trabajan en conjunto con Afinia para evaluar el alcance del evento, identificar su causa y adelantar las acciones necesarias para restablecer las condiciones normales de operación en el menor tiempo posible.

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Como consecuencia de esta situación, podrían presentarse afectaciones en la prestación del servicio de energía mientras se desarrollan las maniobras de evaluación y normalización del sistema. A esta hora se continúa analizando el impacto del evento y definiendo las acciones técnicas requeridas para minimizar las afectaciones y recuperar la operación a la mayor brevedad.

ISA ENERGÍA mantendrá informada a la opinión pública en la medida en que se disponga de información confirmada sobre la evolución de la situación.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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