Siete predios declarados de utilidad pública para obras del Intercambiador de La Carolina

La Alcaldía Mayor de Cartagena expidió el Decreto 0303 del 21 de julio de 2026, mediante el cual declara de utilidad pública e interés social siete predios indispensables para la construcción del Intercambiador Vial La Carolina, uno de los macroproyectos estratégicos de movilidad más importante contemplados en el Plan de Desarrollo “Cartagena, Ciudad de Derechos”.

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Con esta decisión, el alcalde Dumek Turbay fortalece el proceso de gestión predial que permitirá avanzar sin contratiempos en la ejecución de una obra llamada a transformar la movilidad en uno de los corredores más congestionados de la ciudad.

El decreto también declara la existencia de condiciones especiales de urgencia, lo que habilita jurídicamente al Distrito para acudir a la expropiación por vía administrativa únicamente en aquellos casos donde no sea posible concretar acuerdos mediante negociación voluntaria, garantizando así la continuidad de las obras y el interés general.

“La ciudad no puede seguir perdiendo tiempo esperando que unos pocos frenen proyectos que benefician a cientos de miles de cartageneros. Nuestro deber es garantizar que las grandes obras se ejecuten y que el interés general prevalezca, siempre respetando el debido proceso y los derechos de los propietarios”, manifestó el alcalde Dumek Turbay.

Una obra para acabar con uno de los mayores cuellos de botella de Cartagena

El Intercambiador Vial La Carolina hace parte del paquete de megaobras que lidera la administración distrital para modernizar la infraestructura vial y mejorar la conectividad del sur y suroccidente de Cartagena.

El proyecto será construido sobre la Transversal 54, uno de los corredores con mayor flujo vehicular de la ciudad, donde diariamente convergen miles de vehículos provenientes de Cartagena, Turbaco y otros municipios del norte de Bolívar.

De acuerdo con estudios de la Secretaría de Planeación, los sectores de La Carolina y Ternera concentran algunos de los mayores niveles de congestión de Cartagena, con velocidades promedio cercanas a los 10 kilómetros por hora durante las horas pico y niveles de congestión que alcanzan el 82 %.

Actualmente, una persona puede perder hasta 13 días al año atrapada en los trancones de estos sectores. Con la entrada en operación de los intercambiadores de La Carolina y Ternera, esa realidad cambiará significativamente, reduciendo tiempos de desplazamiento, mejorando la seguridad vial y aumentando la competitividad de la ciudad.

Siete predios hacen parte de la primera etapa

El Decreto 0303 declara de utilidad pública siete inmuebles ubicados dentro del área de influencia del proyecto, identificados previamente por la Secretaría de Infraestructura como indispensables para desarrollar la fase constructiva del intercambiador.

La declaratoria comprende no solo los predios, sino también las mejoras, servidumbres y demás derechos necesarios para ejecutar las obras principales, accesos, redes de servicios públicos y demás componentes técnicos y ambientales del proyecto.

La negociación sigue siendo la prioridad

La Administración Distrital reiteró que la adquisición de los inmuebles continuará privilegiando la negociación directa con sus propietarios, bajo criterios de transparencia, legalidad y reconocimiento del valor correspondiente.

Solo en aquellos eventos en que no sea posible alcanzar acuerdos por falta de voluntad o por agotarse las etapas de negociación previstas en la ley, el Distrito podrá acudir a la expropiación administrativa, conforme a lo establecido en las Leyes 9 de 1989, 388 de 1997 y 1682 de 2013.

En esos casos, cada inmueble deberá ser objeto de un acto administrativo individual, respetando plenamente el debido proceso y las garantías de los propietarios.

Una decisión respaldada por la ley

La expedición del decreto desarrolla las facultades otorgadas al alcalde por el Acuerdo Distrital 173 de 2025, mediante el cual el Concejo de Cartagena declaró los motivos de utilidad pública para los macroproyectos estratégicos de movilidad y autorizó la declaratoria de condiciones especiales de urgencia para la adquisición de los inmuebles requeridos.

Asimismo, el acto administrativo se fundamenta en la Constitución Política y en la legislación nacional sobre adquisición predial para proyectos de infraestructura de transporte, que reconoce la prevalencia del interés general cuando se trata de obras públicas de alto impacto para la comunidad.

El decreto también ordena inscribir la declaratoria en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y autoriza que, de ser necesario, la adquisición predial pueda adelantarse mediante enajenación voluntaria o, subsidiariamente, por expropiación administrativa.

Cartagena acelera su transformación vial

La Administración Distrital destacó que el Intercambiador Vial La Carolina, junto con el Intercambiador de Ternera, la Autopista Verde, entre otras obras ya entregadas y próximas a ejecutarse, constituye uno de las mayores intervenciones de infraestructura urbana ejecutados en Cartagena durante las últimas décadas.

Con estas megaobras se busca disminuir los tiempos de viaje, fortalecer la conectividad entre los diferentes sectores de la ciudad, mejorar la competitividad y ofrecer soluciones definitivas a problemas históricos de movilidad que hoy afectan la calidad de vida de cientos de miles de cartageneros.

La expedición del Decreto 0303 representa un paso decisivo para garantizar que el Intercambiador Vial La Carolina avance dentro del cronograma previsto y que una obra estratégica para el desarrollo de Cartagena pueda ejecutarse sin dilaciones, privilegiando siempre el diálogo con los propietarios, pero asegurando que el interés general y el bienestar colectivo prevalezcan.