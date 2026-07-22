Semana Santa de Mompox ya es ley como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación

Senador Enrique Cabrales logra una nueva Ley de la República para proteger la Semana Santa de Mompox y fortalecer el turismo religioso

El Congreso de la República aprobó la Ley de autoría del senador momposino Enrique Cabrales que declara la Semana Santa de Santa Cruz de Mompox (Bolívar) como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación otorgándole reconocimiento y protección a una de las tradiciones religiosas y culturales más importantes de Colombia.

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Con esta nueva Ley de la República, el Estado colombiano reconoce el valor histórico, cultural, artístico y espiritual de una celebración que durante siglos ha sido símbolo de fe, identidad y tradición para los momposinos y para miles de visitantes nacionales e internacionales.

El senador Enrique Cabrales destacó que esta iniciativa representa un acto de justicia con Mompox y con su legado histórico. “Como momposino, siento un profundo orgullo por este logro. La Semana Santa de Mompox es una expresión única de nuestra identidad cultural y religiosa. Hoy Colombia reconoce oficialmente una tradición que ha trascendido generaciones y que forma parte fundamental de nuestro patrimonio”, afirmó el congresista.

La ley permitirá fortalecer las acciones de protección, promoción y divulgación de esta manifestación cultural, impulsando además el turismo religioso, la preservación del patrimonio histórico y el desarrollo económico de la región.

Luego de dos debates aprobados en el Senado y uno en la Cámara de Representantes, el Proyecto de Ley 017 de 2024 Senado – 226 de 2025 Cámara, se consolida el compromiso del Estado con la protección, promoción y difusión de esta manifestación de fe, historia y tradición que enorgullece a los colombianos.