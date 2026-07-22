Saquean tractomula cargada de cemento tras volcarse en la vía Clemencia-Santa Catalina

La comunidad de acercaba al camión para llevarse el cemento. // Captura de video

Una tractomula que transportaba más de 700 bolsas de cemento sufrió un accidente de tránsito en la vía que comunica a Clemencia con Santa Catalina, en el departamento de Bolívar.

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Según las primeras versiones, el vehículo que tenía como destino el municipio de Sabanalarga se salió de la carretera por causas que aún son materia de investigación por parte de las autoridades. Afortunadamente el conductor resultó ileso y no se reportaron heridos de gravedad. Sin embargo, el impacto dejó el cargamento completamente esparcido sobre la vía.

Lo que más llamó la atención ocurrió minutos después. Testigos aseguraron que, en lugar de colaborar para atender la emergencia, decenas de personas llegaron al sitio y comenzaron a llevarse la mercancía.

Se estima que el valor del cemento hurtado supera los 16 millones de pesos. Las autoridades hicieron un llamado a devolver el material y recordaron que apropiarse de bienes en este tipo de incidentes constituye un delito.

El caso ya es investigado para establecer responsabilidades y reforzar la seguridad en este corredor vial del norte de Bolívar.