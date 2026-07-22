‘Ruta de las Mercedes’: carrera 5K y 10K en Cartagena apoyará a mujeres privadas de la libertad

Cartagena será escenario de la primera edición de la Ruta de las Mercedes 5K y 10K, una carrera recreativa que combinará el deporte con una causa social. El evento se realizará el próximo domingo 23 de agosto de 2026, con salida y llegada en el Parque de la Marina, desde las 5:00 de la mañana.

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A diferencia de una competencia convencional, esta iniciativa tiene un propósito solidario: el 100 % de los recursos obtenidos por las inscripciones será destinado al fortalecimiento de los programas de resocialización, educación y salud de las mujeres privadas de la libertad en la Cárcel Distrital de Cartagena.

Los organizadores explicaron que la carrera busca unir a la ciudadanía, las instituciones y el sector deportivo en torno a una causa que promueve la inclusión, la transformación social y la generación de nuevas oportunidades para esta población.

La jornada contará con dos modalidades de participación: una carrera recreativa de 5 kilómetros y otra competitiva de 10 kilómetros, abiertas para corredores aficionados y experimentados.

Los participantes recibirán un kit oficial que incluirá camiseta, visera, tula, número de competencia, manilla de acceso y medalla de participación. Además, durante el recorrido se dispondrán puntos de hidratación y zonas de recuperación para garantizar las condiciones de seguridad y bienestar de los asistentes.

Con esta primera edición, la Ruta de las Mercedes busca consolidarse como un evento que, además de incentivar la actividad física y los hábitos saludables, contribuya a mejorar la calidad de vida de las mujeres privadas de la libertad mediante el apoyo a programas de carácter social y educativo.