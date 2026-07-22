Real Cartagena no pudo de visitante contra América por copa: este sábado debutará en el torneo

Rafael Carrascal al minuto 28 y Yeison Guzmán al 53, le dieron la victoria al conjunto América de Cali tras enfrentarse en la ida (fase 1B) de la copa BetPlay, a Real Cartagena en el estadio Pascual Guerrero.

El descuento de los heroicos fue obra del delantero atlanticense Mauro Manotas cuando transcurrían 70 minutos, para cerrar un 2-1 que deja la llave abierta para el próximo miércoles 29 de julio a las 8:00 p.m. cuando se vean las caras en el Jaime Morón.

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En cuanto al fútbol, el cuadro auriverde se notó sin ideas y con algunas escaramuzas en la zona ofensiva que fueron controladas por la zaga escarlata. El arquero al servicio del club cartagenero, Aldo Montes, tuvo una destacada actuación bajo los tres postes, evitando que los de casa lograran un marcador más amplio.

Mientras tanto, en el Torneo BetPlay II-2026 el próximo sábado 25 de julio, a partir de las 7:00 p.m. los bolivarenses se medirán por primera vez en el semestre ante Real Santander en el ‘Nido Amarillo’.