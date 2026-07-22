POT de Cartagena avanza en su recta final: terminó etapa de diagnóstico y formulación

El nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena avanza hacia su recta final tras culminar la etapa de diagnóstico y cerrar el proyecto de formulación, un proceso que estuvo marcado por una amplia participación ciudadana y permitió incorporar las necesidades, visiones y propuestas de los distintos sectores del territorio al instrumento que orientará el desarrollo de la ciudad hacia 2040.

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Durante estas dos etapas, la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación Distrital, desarrolló espacios de diálogo con comunidades urbanas, rurales e insulares, organizaciones sociales, sectores poblacionales y diferenciales, gremios, instituciones académicas, autoridades regionales, dependencias distritales, Juntas Administradoras Locales (JAL) y demás actores estratégicos, consolidando un proceso incluyente que fortaleció la formulación del POT.

En la etapa de diagnóstico, la ciudadanía aportó información para construir una radiografía actualizada del estado del territorio, identificando las principales problemáticas, tensiones y retos en cinco dimensiones: institucional, económica, sociocultural, funcional y ambiental.

Posteriormente, durante la etapa de formulación, se construyó de manera conjunta la propuesta del Modelo de Ocupación Territorial y la visión de desarrollo de Cartagena a 2040, incorporando propuestas, programas y estrategias presentadas por los diferentes actores para responder a los desafíos identificados y orientar el crecimiento del territorio.

Balance de la participación ciudadana

La Secretaría de Planeación Distrital realizó un total de 212 mesas durante las etapas de diagnóstico y formulación del POT, las cuales reunieron a 5.319 personas.

De estos espacios de diálogo, 38 correspondieron a mesas urbanas, 67 a mesas rurales e insulares, 20 a mesas poblacionales, 45 a mesas institucionales y 42 a mesas con gremios y actores estratégicos.

La participación contó con una importante representación de mujeres, quienes correspondieron al 56,18% del total (2.988 participantes), mientras que los hombres representaron el 43,62% (2.320) y las personas no binarias el 0,21% (11).

El 40,36% de los participantes fueron jóvenes (2.147 personas), mientras que el 2,76% (147 personas) se autorreconocieron como personas con discapacidad. En materia de pertenencia étnica, el 36,17% de los participantes (1.924 personas) se autorreconocieron como población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera, y el 1,03% (55 personas) se autorreconocieron como población indígena.

Las cifras evidencian el carácter amplio, incluyente y participativo de la construcción del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena, que ha incorporado las voces de quienes habitan el territorio y responde a sus necesidades y realidades.

El secretario de Planeación Distrital, Emilio Molina Barboza, destacó que la participación ciudadana ha sido uno de los pilares fundamentales del proceso.

“Siguiendo la directriz del alcalde Dumek Turbay de gobernar con el oído, el nuevo POT se formuló recorriendo barrios, corregimientos e islas, escuchando a las comunidades y a los diferentes actores del territorio, y recogiendo las propuestas de quienes viven y conocen de primera mano sus realidades. Esa participación ciudadana fue fundamental para consolidar un instrumento robusto que promoverá una ciudad más ordenada, equitativa y sostenible”, afirmó.

¿Qué sigue para el POT?

Concluidas la etapa de diagnóstico y el proyecto de formulación, el Plan de Ordenamiento Territorial llegará a las instancias de concertación, socialización y consulta establecidas por la ley.

Durante este mes, el instrumento será presentado ante el Consejo de Gobierno y radicado ante las autoridades ambientales para el proceso de concertación. Una vez surtidas estas etapas, el documento será sometido a consulta ante el Consejo Territorial de Planeación (CTP). De manera paralela, se adelantará su socialización democrática, con el propósito de presentar la propuesta y recoger las recomendaciones y observaciones formuladas por los distintos actores.

Finalmente, se espera presentar el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial ante el Concejo Distrital para su estudio y aprobación durante el mes de noviembre de este año.