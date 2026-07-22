Posibles retrasos en servicio de Veolia por bloqueo en zona insular de Cartagena

Veolia Aseo Cartagena se permite informar que, debido al bloqueo presentado en la vía Cartagena - Barú a la altura del corregimiento de Pasacaballo desde las 4:00 a.m. del 22 de julio, se podrían presentar reprogramaciones en el proceso de recolección en la zona en mención.

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Estas circunstancias son totalmente ajenas al control del operador del servicio de aseo.

“Estaremos muy atentos al restablecimiento de la movilidad para seguir garantizando la recolección de los residuos en nuestra área de prestación del servicio público de aseo. Somos comprometidos con la ejecución de acciones ambientales en Cartagena, las cuales suman a la seguridad ambiental”, aseguró la compañía.