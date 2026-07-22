Policía reporta dos capturas, una aprehensión, armas y estupefacientes incautados en Cartagena

En un nuevo golpe contra las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en Cartagena, la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y el Gaula Militar, desarrolló una operación que permitió la captura de dos presuntos expendedores de drogas y la aprehensión de un adolescente en el sur de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante una diligencia de registro y allanamiento a un inmueble del barrio Arroz Barato, presuntamente utilizado como punto de expendio de sustancias estupefacientes, fueron capturados dos sujetos conocidos con los alias de ‘Brayan’ y ‘Yonaikel’, de 24 y 18 años, respectivamente, así como la aprehensión de un adolescente de 17 años.

En el procedimiento fueron incautados una pistola, un cargador, 11 cartuchos calibre 5.56, tres teléfonos celulares, una motocicleta, 134 dosis de marihuana, 97 dosis de bazuco, una gramera y elementos utilizados para la dosificación de sustancias estupefacientes.

Las investigaciones permitieron establecer que este punto de expendio, ubicado en inmediaciones de entornos escolares, presuntamente distribuía más de 10 mil dosis de estupefacientes al mes, generando una renta criminal superior a los 40 millones de pesos.

Es de anotar que los capturados registran anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar.

Los elementos incautados, los capturados y el adolescente aprehendido fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación judicial.

El comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena, el Teniente Coronel, Alejandro Salgado Cárdenas, destacó que en lo corrido del año se han capturado más de 1.770 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 755 kilogramos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“No daremos tregua a las estructuras multicrimen que pretenden afectar la tranquilidad de los cartageneros. Continuaremos desplegando todas nuestras capacidades institucionales, en coordinación con las demás autoridades, para desarticular estas organizaciones, afectar sus finanzas criminales y llevar a sus integrantes ante la justicia. La información suministrada por la ciudadanía sigue siendo fundamental para alcanzar estos resultados”, sostuvo.