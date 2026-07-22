Nuevo director del SENA tiene trayectoria en el Catatumbo

Norte de Santander.

El presidente electo Abelardo de la Espriella designó como nuevo director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) al fraile dominico Ricardo Torres Castro, un académico que, además de su trayectoria en el sector educativo, tiene un importante vínculo con la región del Catatumbo.

Antes de asumir cargos de dirección en la Universidad Santo Tomás y otras entidades nacionales, Torres Castro desarrolló parte de su labor pastoral y administrativa en el municipio de Tibú, Norte de Santander.

Entre 2011 y 2012 fue representante legal de la Fundación Diocesana de Medios de Comunicación, gerente de la emisora Ecos del Catatumbo y gerente general de la Diócesis de Tibú.

Durante ese periodo también estuvo al frente de la Corporación Dominicana Opción Vida, Justicia y Paz, desde donde acompañó diferentes procesos sociales en una de las regiones más afectadas por el conflicto armado.

Su experiencia en el Catatumbo antecedió una carrera enfocada en la educación superior.

Tras anunciar su designación, el presidente electo señaló que Torres Castro tendrá como principales retos fortalecer la formación técnica y tecnológica, recuperar la confianza del sector productivo, modernizar la infraestructura del SENA y consolidar la internacionalización de la entidad.