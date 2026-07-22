Murió motociclista tras chocar de frente contra una camioneta en el sector de Carreto

Un trágico accidente de tránsito registrado en la madrugada del martes 21 de julio cobró la vida de un motociclista en la vía que comunica a los municipios de San Juan Nepomuceno y Calamar, a la altura del sector conocido como Carreto.

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El siniestro ocurrió en la Ruta 2515, a la altura del kilómetro 109+200, en jurisdicción de San Juan Nepomuceno. En ese punto colisionaron de frente una motocicleta Honda de color negro, de placa SOW-79C, y una camioneta de servicio público Chevrolet, conducida por William Guerrero Tapias, quien resultó ileso.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta falleció de manera instantánea sobre la vía debido a la severidad de los traumatismos sufridos. Hasta el momento el fallecido no ha sido identificado por las autoridades, y su cuerpo fue trasladado a la morgue de Medicina Legal en Cartagena para las labores correspondientes.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía de Bolívar, los vehículos transitaban en sentidos contrarios en una zona de curva cuando uno de los dos vehículos habría invadido el carril contrario. La hipótesis inicial registrada por las autoridades fue de otras causas no clasificadas, por lo que el caso requerirá de una investigación técnica especializada para establecer con precisión las causas del siniestro.