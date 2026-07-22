Mintransporte ratifica suspensión del cobro en Peaje de Turbaco a categorías 1 y 2

Mediante resolución oficial, el Ministerio de Transporte, en cabeza de la ministra Mafe Rojas, ordenó que continúa suspendido el cobro en la Estación de Peaje Turbaco para automóviles, buses y camiones de dos ejes (vehículos comprendidos en las categorías I, II y IIE).

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Asimismo, la resolución 20263040027835 del 21 de julio mantiene vigentes los cobros de $15.900 para el transporte pesado de carga y pasajeros de 3 a 6 ejes (Categorías III, IV y V), valor que incluye el aporte al FOSEVI (Fondo de Seguridad Vial).

La suspensión coincide con la reversión al Estado del corredor que incluye sectores como Cruz del Viso, Gambote, Turbaco, Bayunca (en Bolívar), Galapa y Sabanagrande (en Atlántico).

A partir de hoy, 22 de julio de 2026, dicho corredor pasa a ser administrado por el Invías, tras la finalización anticipada de la concesión Autopistas del Caribe, notificada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en enero del presente año.

El Invías anunció que los rubros necesarios para las obras e intervenciones ya fueron incluidos en el borrador del presupuesto de 2027, cuya gestión quedará en manos del Gobierno entrante.