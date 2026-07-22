Matan a tiros a alias ‘el Parmenio’ en el barrio La Candelaria

Un ataque sicarial acabó con la vida de un hombre en el barrio La Candelaria, sobre la calle Cuberos Niños.

La víctima fue identificada como César Enrique Álvarez Páez, de 28 años, conocido con el alias de ‘el Parmenio’. De acuerdo con las primeras indagaciones de las autoridades, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta se le acercaron y le dispararon a quemarropa.

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A Álvarez Páez le figuraban ocho anotaciones judiciales por delitos como acceso carnal abusivo, fuga de presos, lesiones personales, daño en bien ajeno, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas de fuego.

La inspección técnica al lugar de los hechos estuvo a cargo de las unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), quienes recopilan pruebas para dar con los responsables.

EL cuerpo de la víctima mortal fue ingresado a la morgue de Medicina Legal.