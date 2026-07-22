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22 jul 2026 Actualizado 17:01

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Jornadas integrales de limpieza lideradas por Veolia en zona insular de Cartagena

Se recolectaron 5.5 toneladas de residuos

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Veolia ejecuta acciones sociales y ambientales en las 45 islas que conforman la zona insular de Cartagena, con el compromiso de garantizar entornos limpios y sostenibles, contribuyendo así a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas marinos y costeros.

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A través de un trabajo colaborativo con las comunidades nativas, los Parques Naturales Nacionales (PNN), los trabajadores de Playa Libre, el Consejo Afro, comerciantes de restaurantes, guías turísticos y jóvenes de la iglesia Ríos de Vida de Tierrabomba, Isla Fuerte y Playa Libre en las Islas del Rosario, se realizaron jornadas integrales de limpieza y recolección de materiales aprovechables como plástico, vidrio y residuos vegetales en diferentes playas.

En tres jornadas de limpieza se recolectaron 5.5 toneladas de residuos con la participación de 20 operarios y equipos especializados para los procesos de recolección terrestre y marítimo, transformando estas islas en territorios sostenibles.

“Con la puesta en marcha de estas actividades que tienen un componente social, ambiental y operativo, reafirmamos nuestro compromiso por mantener limpias las islas de la zona insular y el garantizar la sostenibilidad del ambiente en estos territorios protegidos, responsabilidad que tenemos por la conservación y protección de los ecosistemas marinos y costeros. Veolia ejecuta estas acciones ambientales porque aceleramos la transformación ecológica en Cartagena y la región”, puntualizó Yolanda González Puente Gerente General.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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