Joaquín Fernández determina que la música en un Mundial tiene que unir

El empresario y estratega con más de 15 años de experiencia dentro de la industria musical Joaquín Fernández asegura que la participación en la ceremonia inaugural en México de Maná en el Mundial 2026, representó una elección congruente para un escenario que busca conectar con millones de personas alrededor del mundo. “La música tiene una capacidad única para despertar identidad, esperanza y sentido de pertenencia”.

Desde su perspectiva, la elección de Maná resulta acertada no sólo por la trayectoria de la banda, sino por la identidad que ha construido a lo largo de varias generaciones. “Es una marca internacional reconocida en decenas de países”. “Me parecen dignos representantes de México, siempre han defendido al migrante y a la naturaleza. Es un grupo congruente”, señala.

Fernández considera que el himno mundialista no se construye únicamente con una gran producción o una campaña millonaria. La clave está en conectar con el momento que vive la gente. “Tiene que hablar sobre el momento real del equipo o del país”, asegura.

El empresario comenta que hoy el artista ya no puede limitarse a cantar. Después de años al frente de Chinelo Creative, agencia enfocada principalmente en publicidad y marketing para la industria musical, y tras evolucionar hacia el management, booking y el espectáculo en vivo, tiene claro que el artista actual también debe entender su negocio.

“El artista es una empresa”, pronuncia. Desde su visión, un artista que busca construir una carrera sólida debe involucrarse en producción, marketing, relaciones públicas, ventas y hasta en las áreas financiera, contable y legal de su proyecto. Y si algo considera determinante para trascender un momento viral es la visión. La diferencia entre un éxito pasajero y una carrera a largo plazo está en la capacidad de arriesgar, construir equipos sólidos y pensar más allá del presente.

“El verdadero artista se forma todos los días”, determina, al tiempo que advierte sobre uno de los errores más frecuentes de las nuevas generaciones: abrir una cuenta de Instagram, subir una canción a Spotify y llamarse artista. Para él, la formación también ocurre en la calle, en el contacto con la gente y en la capacidad de entender que “sin el público no se es nada”.

En cuanto al futuro de la música, Fernández observa una industria marcada por la tecnología, la inteligencia artificial y nuevas formas de consumo, pero también por una preocupación muy concreta: la mediocridad creativa.

Su postura frente a la IA es directa: “Es una herramienta creativa para los creativos y una amenaza para los perezosos”. Sin embargo, considera que existe algo que ninguna máquina puede sustituir: la conexión humana. “Hay cosas inherentes al alma que no pueden ser creadas por una máquina”, determina.

Joaquín Fernández concluye expresando que mientras la música continúa transformándose, mantiene una certeza: podrá cambiar la tecnología, la forma de consumir canciones y las reglas de la industria, pero la música seguirá cumpliendo una función esencial: “unir gente y sus historias”.