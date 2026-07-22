Guardia Ambiental y EPA Cartagena realizan control de ruido en negocios del barrio Olaya

En articulación con la Policía Nacional, en apoyo al EPA Cartagena, la Guardia Ambiental Colombiana intensificó durante el mes de julio las jornadas de inspección, vigilancia y control de ruido en el barrio Olaya Herrera, como respuesta a denuncias ciudadanas.

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Durante el mes de julio, se han realizado visitas de control a más de 20 establecimientos comerciales, entre bares, tiendas y discotecas, con el fin de verificar el cumplimiento de los decibeles permitidos y los horarios establecidos.

Como resultado de estos operativos, un local comercial fue amonestado por la Policía Nacional por reiteración en la falta y exceso de ruido, generando perturbación a la tranquilidad de los residentes del sector.

“El objetivo es prevenir. Hemos visitado más de 20 locales en Olaya Herrera para pedagogía y control. El ruido excesivo es contaminación y afecta la salud física y mental de las personas. Seguiremos en las calles garantizando el derecho al descanso”, señaló Roberto Ruiz, director de la Guardia Ambiental Colombiana.

La Policía Nacional en apoyo a la Guardia Ambiental continuará aplicando las medidas correctivas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana a quienes reincidan en esta conducta.