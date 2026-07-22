Gobernador Arana lanza “Salud pa’ Bolívar en cada rincón” y entrega tres unidades móviles

En una nueva apuesta por fortalecer la red pública de salud y garantizar una atención más oportuna para los bolivarenses, el gobernador Yamil Arana Padauí realizó el lanzamiento de la estrategia “Salud pa’ Bolívar en cada rincón”, con el objetivo de fortalecer la Atención Primaria en Salud, reduciendo así las barreras de acceso y acercando la oferta institucional a las comunidades rurales y dispersas.

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El proyecto incluye la adquisición de tres unidades móviles especializadas que permitirán ampliar la cobertura de los servicios de salud en todos los municipios del departamento.

Los vehículos medicalizados están dotados con equipos biomédicos de última tecnología para la realización de procedimientos y diagnósticos especializados, entre ellos ecógrafos, videocolposcopios, electrocardiógrafos y unidades de odontología. Esta capacidad permitirá llevar directamente a los territorios servicios de promoción de la salud y atención en medicina interna, ginecología, odontología, nutrición, pediatría, entre otros, fortaleciendo la prevención de enfermedades, el diagnóstico temprano y el seguimiento oportuno de los pacientes.

“Seguimos cumpliendo nuestro compromiso de llevar bienestar a cada rincón de Bolívar. Esta estrategia representa más oportunidades de atención para nuestra gente y una herramienta fundamental para fortalecer la salud pública en el departamento”, destacó el gobernador Yamil Arana durante la entrega.

La inversión, que supera los $1.756 millones, busca fortalecer la capacidad de respuesta de la red pública hospitalaria y mejorar el acceso a servicios de salud para miles de habitantes, especialmente en zonas donde las condiciones geográficas dificultan la atención oportuna.

Alegría en Loma Arena

Don Raúl Zulbarán Jiménez reside en el corregimiento de Pueblo Nuevo, y una vez escuchó que en Loma Arena, población vecina, se realizaría una jornada de atención en salud no dudó en ponerse su mejor pinta para ir a hacerse un “chequeo” general.

“Acabo de cumplir 80 años y usted sabe que uno a esta edad le sale de todo. Aunque vengo especialmente por la atención en la vista. De verdad la Gobernación de Bolívar está haciendo una buena labor con estas actividades de salud, porque evitan que uno vaya a Cartagena o a la cabecera. Ojalá que sean más seguidas”, indicó el adulto mayor.

Así como don Raúl cientos de personas fueron atendidos por médicos especializados, entre ellas mujeres embarazadas, niños, adultos mayores, que tras las consulta realizadas mantendrán un seguimiento para que su salud esté en las mejores condiciones.

“Es lo que buscamos, prevenir enfermedades y que los bolivarenses aprendan a cuidarse porque la salud es prioridad”, añadió Arana Padauí.

Más jornadas

Con el lanzamiento de esta iniciativa, las nuevas unidades móviles estarán al servicio de las jornadas integrales de salud, brigadas extramurales, eventos institucionales, actividades comunitarias y estrategias de atención que la Gobernación de Bolívar y la Secretaría de Salud Departamental desarrollen durante todo el año.

Su operación permitirá llevar salud a cada rincón del departamento, fortaleciendo la presencia institucional en los territorios y garantizando que más bolivarenses reciban atención, cerca de sus hogares.

La Gobernación de Bolívar y la Secretaría de Salud Departamental, ratifican su compromiso con una salud más oportuna y de calidad, avanzando en la construcción de un sistema de atención que responda a las necesidades reales de las comunidades. Desde ya, la entidad estará visitando otras poblaciones cuya programación se dará a conocer a través de los canales informativos de la Gobernación y alcaldías municipales.