En Isla Grande, 373 personas participan en capacitaciones sobre transición energética

Durante años, cuando caía la noche en Isla Grande, una de las comunidades del archipiélago de las Islas del Rosario, en Bolívar, muchas actividades se detenían.

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Como en cientos de territorios apartados del país, el acceso a la energía fue durante décadas una necesidad pendiente y un sueño compartido por generaciones. Hoy, la realidad es distinta: la energía llegó para iluminar hogares, escuelas y espacios comunitarios. Pero la transformación apenas comienza.

Ahora, junto con la energía, llega algo capaz de cambiar el futuro de las comunidades: el conocimiento. En Isla Grande, 373 personas participan en las capacitaciones lideradas por Fonpacífico e IPSE (Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas), convirtiéndose en la comunidad con mayor número de beneficiarios de esta iniciativa que busca fortalecer capacidades en eficiencia energética, uso responsable de la energía y sostenibilidad.

Líderes comunitarios, familias, jóvenes y usuarios del servicio se reúnen para aprender cómo aprovechar mejor las soluciones energéticas instaladas. Sin embargo, el impacto va más allá de la formación técnica. Cada encuentro fortalece la organización comunitaria, promueve el trabajo colectivo y construye un sentido de corresponsabilidad sobre un recurso que hoy representa bienestar, desarrollo y nuevas oportunidades.

Para Luz Mery Julio, habitante de Isla Grande, el aprendizaje ha transformado la forma de entender la energía en su hogar. “Antes no sabíamos cómo pequeños cambios podían ayudar a ahorrar energía y a proteger los equipos. Hoy entendemos mejor cómo cuidar el servicio y cómo enseñarles a nuestros vecinos y familiares”, cuenta.

La historia de Luz se replica en decenas de comunidades apartadas del país. Con el compromiso de generar transformación en los territorios, Fonpacífico e IPSE impulsan una iniciativa que fortalece las capacidades de más de 1.600 habitantes de Zonas No Interconectadas, brindándoles herramientas en eficiencia energética, uso responsable de la energía y sostenibilidad para que sean protagonistas de la transición energética en sus comunidades.

Más que instalar soluciones energéticas, la apuesta es dejar capacidades que permanezcan en el tiempo. Por ello, con una inversión superior a los $2.700 millones, la estrategia beneficia a 1.600 usuarios y fortalece a 40 prestadores de servicios energéticos en Atlántico, Bolívar, Chocó, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y La Guajira.

Las jornadas de formación llegan a lugares cuyos nombres muchos colombianos nunca han escuchado, pero donde existe el mismo anhelo de progreso y bienestar. Desde Las Malvinas y Adelita de Char, en Barranquilla, hasta Isla Grande, Coquí, Papayo, Chatare, Puerto Cachicamo, Taraira, Cumaribo, Coropontain y Yotojoroin, las comunidades reciben herramientas que les permiten comprender mejor el valor de la energía y su papel en el desarrollo local.

A través de metodologías participativas, talleres prácticos y diálogos comunitarios, los asistentes descubren cómo el uso eficiente de la energía ayuda a reducir costos, proteger los equipos, cuidar el medio ambiente y garantizar la sostenibilidad de los proyectos. Sobre todo, entienden que la transición energética no ocurre únicamente con infraestructura: se construye con comunidades capacitadas, organizadas y preparadas para liderar su propio futuro.