‘El Tarra’ falleció por ataque sicarial en el barrio El Pozón

El día martes 21 de julio, sobre las 8:30 pm, se presentó el homicidio de César Diz Escalona, de 36 años, conocido como “El Tarra”, a quien le figura una anotación judicial por hurto.

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De acuerdo con las primeras indagaciones, la víctima se encontraba departiendo en un establecimiento abierto al público, llega un sujeto y le dispara ocasionando su fallecimiento.

La inspección técnica al lugar de los hechos, estuvo a cargo de las unidades de Investigación Criminal Sijin. Por su parte, los pistoleros huyeron sin ser capturados.