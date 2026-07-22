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22 jul 2026 Actualizado 12:37

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‘El Tarra’ falleció por ataque sicarial en el barrio El Pozón

La víctima había sido capturada por hurto

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El día martes 21 de julio, sobre las 8:30 pm, se presentó el homicidio de César Diz Escalona, de 36 años, conocido como “El Tarra”, a quien le figura una anotación judicial por hurto.

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De acuerdo con las primeras indagaciones, la víctima se encontraba departiendo en un establecimiento abierto al público, llega un sujeto y le dispara ocasionando su fallecimiento.

La inspección técnica al lugar de los hechos, estuvo a cargo de las unidades de Investigación Criminal Sijin. Por su parte, los pistoleros huyeron sin ser capturados.

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