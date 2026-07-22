COTECMAR conmemora 26 años construyendo embarcaciones y artefactos navales en Cartagena

La Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (COTECMAR) conmemoró su vigésimo sexto aniversario, destacando su evolución y trayectoria dedicada al desarrollo de soluciones para el sector naval, marítimo y fluvial a partir del diseño, construcción mantenimiento e innovación, así como el aparte de su talento humano para el fortalecimiento de las capacidades estratégicas de Colombia.

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A lo largo de estos 26 años, la Corporación ha desarrollado diversos proyectos destinados a la seguridad y defensa, de apoyo logístico, investigación científica y atención médica, como han sido la Patrullera Oceánica ARC “24 de Julio”, los Buques de Desembarco Anfibio (BDA), el Buque de Investigación Científica ARC “Simón Bolívar”, el Centro de Atención Primaria en Salud Costero Fluvial-Buque Hospital “Benkos Biohó”, entre otros.

Esta trayectoria, le ha permitido a COTECMAR acompañar las diferentes etapas del ciclo de vida de las plataformas, iniciando desde su diseño, pasando a la construcción, mantenimiento y modernización, tanto para las embarcaciones de la Armada de Colombia, como también para los demás buques militares y comerciales nacionales e internacionales atendidos.

Actualmente, COTECMAR avanza en la construcción de proyectos estratégicos como el Buque Hospital para la Región Amazónica, el Buque de Apoyo Logístico y Cabotaje (BAL-C) y la Plataforma Estratégica de Superficie (PES), iniciativas que fortalecen la capacidad operacional del Gobierno Colombiano y la Armada Nacional, consolidando el desarrollo de la industria astillera y la independencia tecnológica del país.

A nivel internacional, la Corporación ha fortalecido su presencia mediante la exportación de embarcaciones y el desarrollo de proyectos y servicios especializados para países como Brasil, Paraguay, Guyana, Guatemala y Honduras, posicionando la ingeniería colombiana como un referente regional y ampliando su participación en mercados internacionales.

Durante la conmemoración del aniversario fueron reconocidos los colaboradores con desempeño sobresaliente y a quienes han dedicado gran parte de su vida profesional al crecimiento de la Corporación, resaltando su compromiso, trayectoria y contribución al desarrollo organizacional.

" Conmemorar 26 años es reconocer el trabajo de las personas que han hecho posible cada diseño, cada construcción y cada servicio prestado. COTECMAR cuenta hoy con el conocimiento, la experiencia y la infraestructura necesarios para continuar asumiendo proyectos de mayor complejidad y aportar, desde Colombia, soluciones para el país y para nuestros clientes internacionales”, afirmó el Contralmirante Walter Olmedo Wilches Carvajal, Presidente de COTECMAR.