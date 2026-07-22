Concejo de Cartagena realizará debate por presuntas fallas en emisario submarino

En sesión del Concejo de Cartagena el cabildante Armando Córdoba (Alianza Verde), se refirió a la crisis de los servicios públicos en la ciudad, abordando el proyecto de acuerdo presentado por la administración distrital que propone la creación de una empresa con capital 100% distrital para asumir el acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y otros servicios conexos.

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Al respecto, el presidente Hernando Piña aclaró que la audiencia pública de este proyecto fue aplazada por reglamento para permitir un mayor análisis técnico por parte de los cabildantes.

A su turno, el concejal Carlos Guerra (ASI) respaldó estas intervenciones y presentó una proposición aditiva para citar que en el debate de control político a Aguas de Cartagena se brinde explicaciones sobre el estado del emisario submarino.

Seguidamente, el secretario dio lectura formal a la proposición aditiva de Guerra, en la cual se solicita a la Personería Distrital investigar a Aguas de Cartagena sobre el mantenimiento preventivo y correctivo del emisario submarino, tras las advertencias de la comunidad de Punta Canoa por riesgos de corrosión y taponamiento.

El documento cuestiona el cobro tarifario por tratamiento de aguas residuales y el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la licencia ambiental concedida mediante la resolución 0345 de 2001, recordando además la ruptura de la tubería en diciembre de 2024 que obligó a reubicar a 13 familias en Tierra Baja. La proposición fue aprobada por la plenaria y está pendiente para fijarle fecha de debate.