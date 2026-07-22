Capturados ‘El Toye’ y ‘El Farid’ con marihuana y base de coca en la vía San Cristóbal- Soplaviento

La Policía Nacional, en desarrollo de su trabajo constante para sacar de las calles la circulación y comercialización de estupefacientes, capturó a alias “El Toye”, de 36 años, y alias “El Farid”, de 20 años, presuntos expendedores de drogas que, según las investigaciones, hacían parte de una red de microtráfico que operaba en el municipio de Soplaviento y buscaba extender su accionar delictivo hacia San Cristóbal, Bolívar.

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El procedimiento fue realizado por uniformados de la Zona de Atención durante labores de patrullaje y verificación de antecedentes en la vía que comunica a los municipios de San Cristóbal y Soplaviento.

Al notar la actitud evasiva de los dos hombres, los policías les practicaron un registro personal, hallando en poder de alias “El Toye” 20 cigarrillos artesanales y 45 bolsas plásticas con marihuana, para un total de 65 dosis, avaluadas en aproximadamente 250 mil pesos. Por su parte, a alias “El Farid” le fueron encontradas 63 dosis de base de coca, valoradas en cerca de 200 mil pesos.

Las investigaciones adelantadas por la Policía Nacional permitieron hacerles seguimiento a estos presuntos expendedores con el propósito de desarticular la red de microtráfico a la que pertenecerían y evitar que ampliaran su actividad ilícita hacia el municipio de San Cristóbal.

De acuerdo con las labores investigativas, esta actividad ilícita les generaría una renta semanal cercana a los 3 millones de pesos producto de la comercialización de estupefacientes.

Las autoridades también establecieron que alias “El Toye” registra dos anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y una más por violencia contra servidor público.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, manifestó: “Seguiremos fortaleciendo las acciones operativas e investigativas para desarticular las redes dedicadas al microtráfico y evitar que estas sustancias afecten la tranquilidad de nuestras comunidades. Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho relacionado con el expendio de estupefacientes”.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Un Juez de la República les definirá su situación judicial.