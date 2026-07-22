Capturado el número 20 de la estructura criminal ‘La Oficina de la Costa Bolívar’

En el marco de la ofensiva permanente contra las estructuras criminales, la Policía Nacional, logró la captura por orden judicial de Nelson García Flórez, de 33 años de edad, natural de Cartagena, conocido con el alias de “Kimy”, señalado como jefe de zona de la estructura criminal “Oficina de la Costa Bolívar”.

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La captura fue materializada en la ciudad de Bogotá, en el marco de la macrooperación “Zafiro”, luego de un trabajo investigativo entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, dando cumplimiento a una orden emitida por el Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante con Funciones de Control de Garantías de Cartagena.

Alias “Kimy”, era requerido por el delito de concierto para delinquir con fines extorsivos y, según las investigaciones, contaba con una trayectoria criminal de aproximadamente cuatro años dentro de esta organización delincuencial.

De acuerdo con las labores de inteligencia e investigación judicial, el capturado sería el encargado de dinamizar las actividades extorsivas en los barrios Paraguay, Martínez Martelo, Las Lomas y Crisanto Luque, intimidando a comerciantes mediante ataques con arma de fuego contra establecimientos comerciales para exigir sumas de dinero que oscilaban entre uno y tres millones de pesos.

Las autoridades establecieron además que alias “Kimy” registra 12 anotaciones judiciales por los delitos de lesiones personales (2023), fuga de presos (2020, 2021, 2022), tráfico de estupefacientes (2014, 2016, 2018, 2022), concierto para delinquir por darse para narcotráfico (2018) y porte ilegal de armas de fuego (2018).

“Esta captura se suma a los recientes resultados obtenidos por la Policía Nacional contra la estructura criminal “Oficina de la Costa Bolívar”, organización que ha sufrido importantes afectaciones con la captura de 19 de sus integrantes, entre ellos su cabecilla, alias “Alex Pereira”, debilitando significativamente su capacidad para cometer extorsiones en la ciudad.” afirmó el Teniente Coronel, Alejandro Salgado Cárdenas, Comandante Operativo Policía Metropolitana de Cartagena.