Bloquean vías en Los Calamares tras completar cuatro días sin energía eléctrica

Los habitantes de la tercera etapa del barrio Los Calamares, exactamente en la calle de La Lengua, completan cuatro días sin fluido eléctrico y, ante la falta de soluciones, decidieron bloquear las vías del sector para exigir la restitución inmediata del servicio a la empresa Afinia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Yahaira Alvis, líder de la comunidad, explicó que la interrupción comenzó en la madrugada del pasado sábado. Aunque inicialmente asumieron que se trataba de un corte temporal por las lluvias del fin de semana, la ausencia prolongada de respuestas y de cuadrillas en la zona llevó a los vecinos a tomar vías de hecho.

La situación se tornó más compleja, según contaron, luego de que representantes de Afinia explicaran que para la reparación de las redes y el transformador se requiere también la actualización de los contadores. Asimismo, los residentes expresaron temor ante los nuevos equipos, señalando que en otros barrios el cambio derivó en cobros excesivos.

El corte prolongado ya impacta la rutina y la economía de los habitantes: familias completas reportan noches sin dormir, niños trasladados a otros barrios que han perdido días de clase y comerciantes con pérdidas millonarias tras el daño de productos como carnes y lácteos.

Ante esta situación, los vecinos hicieron un llamado urgente a la empresa Afinia para que reestablezca el servicio sin imponer nuevas condiciones, al tiempo que pidieron el acompañamiento de la Alcaldía Mayor de Cartagena para hacer valer sus derechos.