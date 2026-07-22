Aguas de Cartagena realiza renovación en redes de acueducto del barrio Olaya

Aguas de Cartagena ejecuta obras de renovación de redes de acueducto en la calle La Concepción, del barrio Olaya Herrera, sector Central, como parte de una intervención articulada con el Distrito para modernizar la infraestructura hidráulica antes de la culminación de las obras de pavimentación de esta importante vía.

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Las labores se desarrollan en el primer tramo de una vía de aproximadamente 400 metros de longitud, aprovechando la construcción de las nuevas placas de concreto para sustituir la red de acueducto y realizar los empalmes requeridos.

A la fecha, la empresa ha instalado los primeros 125 metros de tubería de 4 pulgadas en polietileno de alta densidad (PAD) y ejecutado las conexiones correspondientes.

La coordinación de estas obras evidencia una gestión planificada y eficiente, que permite renovar la infraestructura de acueducto antes de la pavimentación, disminuyendo el riesgo de futuras intervenciones sobre la vía, optimizando así el uso de los recursos públicos, reduciendo los tiempos de ejecución, minimizando las afectaciones para la movilidad y la comunidad.

La renovación de estas redes fortalece la confiabilidad del sistema de acueducto, mejora el desempeño operativo de la infraestructura y contribuye a una prestación más eficiente, continua y sostenible del servicio, en beneficio de los habitantes del sector.

Con estas obras, Aguas de Cartagena consolida un modelo de gestión basado en la planificación, la coordinación interinstitucional y la ejecución oportuna de inversiones que generan valor para la ciudad, fortalecen la infraestructura de servicios públicos y acompañan el desarrollo urbano de Cartagena.