Adultos mayores beneficiarios de tarifa diferencial en Transcaribe podrán registrar sus tarjetas

Continuando con la implementación de la tarifa diferencial de TransCaribe, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del SITM, comenzará este jueves 23 de julio las jornadas de validación y registro para los adultos mayores potenciales beneficiarios de la tarifa diferencial.

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Los adultos mayores beneficiarios podrán acercarse al Centro de Atención al Usuario CAU de TransCaribe, en la entrada peatonal de Patio Portal, con su documento de identidad y su tarjeta en buen estado, para que el equipo de atención al usuario realice en ellas la validación y el registro, paso fundamental para que comenzar a recibir el subsidio próximamente.

En esta convocatoria serán atendidos los adultos mayores que previamente hayan sido identificados como potenciales beneficiarios del subsidio. Antes de asistir, los interesados deberán confirmar que hacen parte del listado de seleccionados ingresando al enlace https://www.cartagena.gov.co/cmc o consultando con el asistente virtual de la Alcaldía de Cartagena, Catalina, a través de WhatsApp.

Las jornadas se desarrollarán de manera presencial a partir del jueves 23 de julio, en el Centro de Atención al Usuario (CAU) de TransCaribe, ubicado en Anita, Diagonal 35 #71-77, Patio Portal SITM, en jornada continua de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Con el propósito de garantizar una atención organizada, el cronograma se cumplirá de acuerdo con el último dígito de la tarjeta de identidad o documento de identificación, así:

* Lunes: terminados en 0 y 1.

* Martes: terminados en 2 y 3.

* Miércoles: terminados en 4 y 5.

* Jueves: terminados en 6 y 7.

* Viernes: terminados en 8 y 9.

“Desde la semana anterior hemos estado recibiendo a los estudiantes de básica y media que hacen parte del listado de beneficiarios, personalizando y registrando sus tarjetas. Este paso es el que nos permitirá que, una vez inicie la asignación de recursos a los beneficiarios, podamos recargar mes a mes en sus tarjetas el monto del subsidio asignado. Por eso, invitamos a todos los adultos mayores a confirmar que hacen parte de la lista de beneficiarios, y asistir a estas jornadas”, afirmó la gerente de TransCaribe, Ercilia Barrios Flórez.

La tarifa diferencial representa un subsidio de 1.000 pesos por viaje, equivalente al 25,64 % del valor del pasaje, financiado por la Alcaldía Mayor de Cartagena. El beneficio impactará a cerca de 27.000 cartageneros, entre estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, contribuyendo a facilitar su acceso al transporte público y a generar un alivio económico para miles de familias.

Estas jornadas de validación y registro continuarán en los próximos días con los demás grupos poblacionales contemplados dentro del programa, es decir, población con discapacidad y estudiantes universitarios. La convocatoria de estas poblaciones se anunciará oportunamente por canales oficiales y medios de comunicación.

Para resolver inquietudes, los usuarios pueden comunicarse con la línea de atención al usuario de TransCaribe a través de WhatsApp: 333 220 6769.