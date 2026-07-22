A la cárcel hombre por presunta participación en homicidio de Cartagena

Los elementos materiales probatorios aportados por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar, permitieron que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a Didier Javier Padilla Cardales, de 21 años, presuntamente implicado en un asesinato, en Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La decisión judicial se relaciona con hechos ocurridos el pasado 7 de febrero en el barrio Bicentenario a donde un hombre, de 46 años, fue atacado a disparos mientras reposaba en la terraza de su residencia. La gravedad de los hechos provocó la muerte de la víctima en el lugar del ataque, mientras el señalado agresor huyó en una motocicleta.

Labores investigativas establecieron que el ahora procesado sería el conductor de la moto, y quien facilitó la huida del autor material del crimen. Por estos hechos, la Policía Nacional capturó al investigado el 15 de julio anterior en el barrio San Francisco de la capital bolivarense.

La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cargos que no fueron aceptados.