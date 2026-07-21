“Que aparezca el taxista que arrolló a mi padre”: víctima de accidente en Cartagena está en UCI
Familiares de Luis Carlos Díaz aseguran que su pronóstico es reservado
El pasado 15 de julio a las 5:09 am, Luis Carlos Díaz Teherán de 48 años, fue arrollado en la carrera 30 con calle 44 del barrio La María, cuando se desplazaba en su motocicleta de uso laboral.
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Desde entonces todo ha sido angustia para su familia, quien hoy lleva el peso de dos situaciones. La ausencia del responsable, y la angustia por su salud que con pronóstico reservado en una unidad de cuidados intensivos.
La familia de Luis Carlos con una protesta en el centro histórico, pidió más atención de las autoridades para que con articulación de policía, fiscalía y Distriseguridad, pueda ubicarse al conductor del taxi Kía con el bómper negro, cuyas referencias están grabadas en cámara.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.