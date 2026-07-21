Policía captura a 26 personas durante el puente festivo en Bolívar

En el marco del dispositivo especial de seguridad implementado durante el puente festivo del Día de la Independencia de Colombia, la Policía Nacional desplegó acciones preventivas y operativas en todo el departamento para que la comunidad bolivarense disfrutara de un fin de semana seguro y en paz. Gracias a estos controles y al trabajo permanente de los uniformados, se lograron importantes resultados en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

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Como resultado de las acciones desarrolladas en los municipios de Magangué, El Carmen de Bolívar, Villanueva, Calamar, San Juan Nepomuceno y San Jacinto, fueron capturadas 26 personas en flagrancia, por los delitos de hurto, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, violencia contra servidor público, lesiones personales, falsedad en documento público, daño en bien ajeno, utilización ilegal de uniformes en insignias y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego y o municiones.

Durante los procedimientos también fueron incautadas un proveedor y munición para fusil, 264 dosis de estupefacientes discriminadas en marihuana, cocaína y bazuco, además, la recuperación de un teléfono celular que había sido hurtado.

En materia de convivencia ciudadana, la Policía Nacional impuso 25 comparendos por comportamientos contrarios al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Asimismo, a través de la línea de emergencias 123 se atendieron 18 llamadas, de las cuales una fue relacionada por una riña y 17 por casos de alto volumen.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, manifestó que estos resultados reflejan el compromiso institucional con la protección de la vida, la tranquilidad y el bienestar de los habitantes del departamento. De igual forma, invitó a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier hecho que afecte la seguridad y a trabajar de manera articulada con la Policía Nacional para seguir construyendo entornos más seguros.