La moda hecha por artesanas de Bolívar llega a las vitrinas de España

Bolívar vuelve a estar en los ojos del mundo, esta vez gracias al talento de sus artesanas.

En esta oportunidad, las piezas de ELAR, el proyecto de moda desarrollado por la Gobernación de Bolívar a través de Marca Bolívar, llegan a El Quadrado, una tienda de ubicada en Madrid (España) que reúne marcas y diseñadores de Iberoamérica.

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Este nuevo paso representa un importante hito para el departamento, al llevar por primera vez el trabajo hecho junto a artesanas y talleres de confección bolivarenses al mercado europeo.

“Desde que nació Marca Bolívar soñamos con que nuestros artesanos pudieran llegar a los grandes escenarios del mundo. Hoy ese sueño sigue tomando forma. Que las piezas de ELAR hagan parte de una plataforma como El Quadrado demuestra que el talento bolivarense tiene la calidad para competir en mercados internacionales”, destacó Angélica Salas, Gestora Social de Bolívar.

Una vitrina para el diseño iberoamericano

El Quadrado es una plataforma especializada en moda, arte y diseño que conecta marcas de Iberoamérica con el mercado europeo. Su propuesta reúne creadores de países como Colombia, México, Perú, Brasil y España, convirtiéndose en una vitrina internacional para proyectos que destacan por su identidad, calidad y valor cultural.

Dentro de su portafolio figuran diseñadores y marcas reconocidas internacionalmente como Juana de México, Natalia Criado, Eliou, Casa Ayllón, Sebastiño Lobo, Aurora, Weise y otras propuestas contemporáneas que ahora comparten escenario con ELAR.

Las piezas de ELAR estarán disponibles en la tienda de El Quadrado, ubicada en la calle Salustiano Olózaga 5, en el barrio de Salamanca de Madrid y para compra en línea a través de www.elquadrado.com

De Bolívar a Madrid

El interés de El Quadrado surgió tras conocer el proyecto a través de sus canales digitales y del trabajo de posicionamiento que ha venido desarrollando Marca Bolívar.

Entre las piezas seleccionadas, que ya se encuentran disponibles en la plataforma, destacan creaciones elaboradas mediante tejido en telar de mostacilla y crochet con lentejuelas, hechas a mano por artesanas y confeccionistas del departamento.

Es de resaltar que anteriormente estas piezas también alcanzaron visibilidad internacional al ser lucidas por la empresaria e influenciadora italiana Valentina Ferragni.

Un proyecto que nace en Bolívar

ELAR es la apuesta de Marca Bolívar por convertir la moda en una herramienta para generar desarrollo económico, preservar los oficios tradicionales y abrir mercados para los artesanos y confeccionistas del departamento.

Actualmente el proyecto acompaña a 74 talleres de confección y unidades artesanales de Cartagena, Mampuján (María La Baja), San Jacinto, Magangué y Mompox, quienes participan en procesos de cocreación, fortalecimiento productivo, desarrollo de colecciones y comercialización.

Cada una de sus piezas integra técnicas ancestrales como el telar vertical de San Jacinto, el frivolité de Mompox, el tejido en mostacilla de Cartagena y el crochet, combinadas con procesos de diseño contemporáneo y economía circular.

La Gerente de Marca Bolívar, Fara Alies, destacó que este logro es el resultado del proceso de fortalecimiento que ha liderado la Gobernación.

“ELAR es un hijo de Marca Bolívar, este hito representa la evolución del trabajo de curaduría y cocreacion de los talleres que realizamos en los municipios para fortalecer los oficios tradicionales del departamento. Como resultado de ello, hoy vemos como los productos hechos en Bolívar pueden ocupar un lugar en nuevos escenarios.”, afirmó Fara Alies, gerente de Marca Bolívar.

Proyección internacional

Este nuevo logro se suma a la estrategia de internacionalización que viene liderando la Gobernación de Bolívar para posicionar el talento del departamento en los principales escenarios del diseño y la artesanía a nivel mundial.

Gracias a ello, Marca Bolívar ya ha participado en importantes escenarios internacionales, como Shoppe Object, una de las ferias de diseño más destacadas de Nueva York, y actualmente se prepara para su participación en Maison&Objet en París.