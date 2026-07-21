Homenajean a más de 350 pescadores y vendedoras de pescado en Santa Catalina, Bolívar

En un ambiente de integración, reconocimiento y celebración de las tradiciones locales, alrededor de 350 pescadores y vendedoras de pescado del municipio participaron en la conmemoración del Día del Pescador, una jornada dedicada a exaltar la invaluable labor de quienes, con esfuerzo y dedicación, hacen de la actividad pesquera el sustento de sus familias y un pilar de la economía local.

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La celebración tuvo como objetivo reconocer el compromiso y el aporte de los hombres y mujeres que diariamente trabajan en la pesca y la comercialización de productos del mar, al tiempo que brindó un espacio de sano esparcimiento para compartir en familia.

Durante la jornada se desarrollaron concursos y actividades recreativas, cuyos premios fueron escogidos por la misma comunidad. Como parte de los reconocimientos, se entregó un congelador al pescador con mayor trayectoria, una nevera a la mujer vendedora de pescado más reconocida y una lavadora al pescador que realizó el mejor lanzamiento de atarraya.

Asimismo, pescadores y vendedoras de pescado que participaron en las diferentes competencias recibieron neveras de icopor, además de licuadoras, sandwicheras, hamacas, mercados y otros artículos, como un incentivo a su participación y un reconocimiento a su importante labor.

La programación también incluyó un tradicional sancocho comunitario, presentaciones de un conjunto vallenato, un grupo de gaitas y diversas muestras artísticas y culturales que llenaron de alegría la jornada y fortalecieron el sentido de pertenencia por las tradiciones pesqueras del municipio.

Con esta conmemoración, la administración municipal reafirma su compromiso con el bienestar de la comunidad pesquera, promoviendo espacios de reconocimiento, integración y preservación de una actividad que hace parte de la identidad cultural y del desarrollo económico del territorio.