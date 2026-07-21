Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió incendio en local del Centro Comercial Santa Lucía

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió en horas de la tarde de este martes, 21 de julio de 2026, una emergencia registrada en el Centro Comercial Santa Lucía, específicamente, en el establecimiento comercial Bar Britania.

De acuerdo con el reporte inicial, el incendio se originó, presuntamente, tras la explosión de un cilindro de gas al interior del establecimiento, ocasionando la afectación total del local comercial. La rápida intervención del personal bomberil permitió controlar la emergencia y evitar la propagación del fuego hacia otros locales del centro comercial.

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Durante el incidente resultó lesionada una persona, quien presentó heridas ocasionadas por fragmentos de vidrio, producto de la explosión, y fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Una vez controlada la emergencia, las unidades bomberiles realizaron labores de inspección, aseguramiento del área y verificación de condiciones de seguridad.

Las causas exactas del hecho son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

Incendio centro comercial Santa Lucía. // Captura de video Ampliar Incendio centro comercial Santa Lucía. // Captura de video Cerrar

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena recomienda a comerciantes y comunidad en general realizar revisiones periódicas de instalaciones y equipos que funcionen con gas, mantener los cilindros en lugares seguros y ventilados, verificar conexiones y contar con medidas básicas de prevención para reducir riesgos de incendios y explosiones.