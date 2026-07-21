Agreden y amenazan a un operador de TransCaribe durante las lluvias del domingo

TransCaribe rechaza contundentemente las agresiones y amenazas sufridas por un de los operadores del sistema en la tarde este domingo, por parte de algunos usuarios de la ruta A117.

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Los hechos sucedieron en la tarde de este domingo cuando, debido a que el nivel de agua en las vías del barrio El Pozón superaba el máximo permitido para la circulación segura de los vehículos del sistema, se suspendió momentáneamente la operación de la ruta A117.

A pesar de que el operador del vehículo TC13020, que cubría en ese momento dicha ruta, explicó a los usuarios que iban a bordo la situación, y era evidente que el nivel del agua en la vía no permitía la operación segura, algunos de los usuarios atacaron al operador.

El operador del vehículo fue agredido por los usuarios, quienes lo golpearon en su cara y cuerpo con un palo, y además, fue amenazado con un arma blanca por los mismos.

El sistema inmediatamente puso en conocimiento de la Policía Metropolitana de Cartagena los hechos, y se instauraron las denuncias correspondientes. Por fortuna, el operador no sufrió heridas de consideración.

“Rechazamos contundentemente las agresiones contra nuestros operadores, y lamentamos lo sucedido en este caso. Es inaceptable que nuestros operadores reciban de parte de los usuarios a los que les sirven, malos tratos y agresiones físicas y verbales, e incluso amenazas con armas. Aún más, como en este caso, cuando la situación se salía del control mismo del operador, ante las condiciones naturales. Pedimos a los cartageneros respeto por nuestro equipo, que trabaja para brindarles un buen servicio”, manifestó Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.