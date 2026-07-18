Fundación Boxeo Sin Barreras llega a Cartagena para transformar vidas

Cartagena será la primera ciudad de Colombia en recibir a la Fundación Boxeo Sin Barreras, una organización creada por Antonio Risa con el propósito de ofrecer a niñas, niños y jóvenes una alternativa frente a la violencia, las adicciones, el bullying y la exclusión social, a través de la práctica del boxeo.

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Más que enseñar boxeo, la organización promueve un modelo de formación basado en el entrenamiento físico, la mentoría y el acompañamiento emocional, fortaleciendo valores como el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo y la superación personal.

“El boxeo enseña autocontrol, resiliencia y respeto. Puede convertirse en una herramienta para que un joven vuelva a creer en sí mismo”, afirma Antonio Risa, fundador de la organización.

La fundación trabajará de la mano con comunidades, instituciones educativas y aliados locales para crear espacios seguros donde niños y jóvenes puedan construir un proyecto de vida alejado de la violencia.

Actualmente, Boxeo Sin Barreras cuenta con el respaldo de la Federación Italiana de Boxeo y la Federación Europea de Boxeo, y hace un llamado a empresas, organizaciones y ciudadanos a sumarse a esta iniciativa mediante alianzas, voluntariado, donaciones y difusión de su labor.

Cartagena, punto de partida

La llegada de Fundación Boxeo Sin Barreras a Cartagena busca articular esfuerzos con comunidades, instituciones educativas, entrenadores, organizaciones sociales y entidades públicas y privadas para identificar sectores de alta vulnerabilidad y desarrollar programas deportivos con enfoque social.

Entre sus proyectos futuros se encuentra la posibilidad de implementar programas de boxeo en centros penitenciarios, una iniciativa que ya ha demostrado resultados positivos en otros países y que sería pionera en Colombia.

Más que formar campeones sobre el ring, la fundación busca formar ciudadanos con herramientas para enfrentar los desafíos de la vida.

“Nuestro objetivo no es cambiar el mundo de un día para otro, sino mejorar la vida de cada persona que necesite nuestra ayuda”, expresa Antonio Risa.