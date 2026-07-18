Funcicar celebra reconocimiento de las Fiestas de Independencia en Cartagena

Funcicar, como integrante del Comité de Revitalización por las Fiestas de Independencia, celebra este logro como una muestra de la capacidad ciudadana e Institucional para conciliar acciones y llegar a acuerdos de largo plazo en torno a nuestra magna conmemoración festiva.

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Este reconocimiento nos invita a comprometer a todos los sectores en la protección de nuestro patrimonio cultural inmaterial alrededor de las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre, que garantice su valoración, como expresión viva de nuestra historia, tradición, identidad y participación ciudadana.

Desde 2016, el Comité de Revitalización por las Fiestas de Independencia comenzó a trabajar el proceso de postulación del Plan Especial de Salvaguarda con la administración distrital.

Este camino resistió los cambios de alcalde, directivas del IPCC y Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, así como la falta de articulación del sector cultural local y nacional.

“Que esta iniciativa haya trascendido esas coyunturas políticas, administrativas y sociales hasta lograr su aprobación es, en el fondo, un acto heroico de la ciudadanía cartagenera” afirmó Carolina Calderón Guillot.

Renovar el Pacto por las Fiestas de independencia del 11 de noviembre

“En el 2016, junto con distintos gestores y actores festivos, actores políticos, sector privado, sector social y académico, impulsamos la firma de un pacto para llenar nuestras Fiestas de contenido histórico y cultural, para convertirlas en el momento más importante de encuentro y goce de sus habitantes y porque ellas fueran una manifestación del patrimonio cultural de los colombianos. Esta década nos deja muchos aprendizajes: la Transparencia, democratización de las fiestas y la gobernanza participativa y cultural, también deben ser una prioridad, nos corresponde a todos renovar este pacto y cuidar el ahora Patrimonio Inmaterial de la Nación”, afirmó Carolina Calderón Guillot.