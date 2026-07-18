Cardique lanza PazAporte Ambiental versión 2026 para formar a 1.800 estudiantes

Con un llamado a formar una generación comprometida con la protección de los recursos naturales, el director de Cardique, Ángelo Bacci, dio apertura oficial a PazAporte Ambiental 2026, una de las principales estrategias de educación ambiental de la Corporación que, en su tercera edición, beneficiará a 1.800 estudiantes más de instituciones educativas públicas de Cartagena y de los municipios que hacen parte de la jurisdicción de la autoridad ambiental.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El lanzamiento se realizó en el Parque Espíritu del Manglar, con la participación de estudiantes, docentes y autoridades. El director de Cardique estuvo acompañado por el delegado de la Gobernación de Bolívar, Francisco Castillo, reafirmando la alianza institucional para fortalecer la educación ambiental en el territorio.

Durante el acto, uno de los momentos más emotivos fue protagonizado por Dorielis Cañate Villa, estudiante de ocho años de segundo grado de la Institución Etnoeducativa de La Boquilla y formada como Guardiana del Manglar, quien entregó a Ángelo Bacci un suéter que simboliza ese compromiso ambiental y agradeció a Cardique por las enseñanzas recibidas.

“Gracias por enseñarnos a cuidar los manglares. Nosotros vamos a seguir protegiéndolos porque son la casa de muchos animales y hacen parte de nuestra vida”, expresó la niña ante los asistentes, convirtiéndose en la voz de los cientos de estudiantes que hoy hacen parte de esta iniciativa.

Al recibir el reconocimiento, Bacci destacó que ese gesto representa el verdadero propósito del programa.

“Cuando una niña como Dorielis entiende el valor de los manglares y se convierte en su defensora, sabemos que estamos sembrando conciencia para toda la vida. Ese es el mayor resultado que puede tener una estrategia de educación ambiental”, afirmó.

Durante su intervención, el director de Cardique recordó que esta iniciativa ha permitido acercar a miles de niños y jóvenes a los ecosistemas estratégicos del norte y centro de Bolívar.

“Le damos gracias a Dios por permitirnos seguir desarrollando esta estrategia de educación ambiental. A través de nuestras Aulas Ambientales Itinerantes ya hemos impactado a más de 3.500 estudiantes y con esta tercera versión pasaremos los 5.000 niños y jóvenes formados en la protección de nuestros ecosistemas”.

Bacci resaltó que el programa es posible gracias al trabajo articulado entre Cardique, la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de Cartagena y las instituciones educativas.

“Estamos trabajando de la mano con la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena para darle el mejor uso a escenarios como el Parque Espíritu del Manglar, un lugar que conecta la bahía de Cartagena con la Ciénaga de la Virgen y que representa una de las mayores riquezas naturales de nuestra ciudad”.

Asimismo, agradeció el respaldo de las familias, docentes y comunidades.

“Agradezco a los padres, profesores y estudiantes por creer en este proyecto. Queremos que aprendan disfrutando, viviendo la naturaleza y comprendiendo la importancia de ecosistemas como los manglares y toda la biodiversidad que albergan. Cuando conocemos nuestro patrimonio natural, también aprendemos a protegerlo”.

El director también reconoció el trabajo realizado durante los últimos tres años por el equipo ejecutor del programa y aseguró que el éxito de la estrategia responde al compromiso conjunto de las instituciones y de las comunidades.

Desde el Parque Espíritu del Manglar, Bacci reiteró que la protección del ambiente solo será posible si las nuevas generaciones conocen, valoran y se apropian de los ecosistemas que hacen única a la región.

“PazAporte Ambiental no es un programa de charlas; es una experiencia de transformación. Queremos que cada estudiante viva el ambiente, recorra nuestros ecosistemas, conozca los manglares, la fauna, flora y navegue nuestros cuerpos de agua y entienda que cuidar la naturaleza también es construir paz”.

El programa inicia con recorridos pedagógicos por el Parque Espíritu del Manglar y continuará con experiencias a bordo de las Aulas Ambientales Itinerantes “Las Chambaculeras”, embarcaciones que recorrerán la Laguna del Cabrero y el caño Juan Angola, convirtiendo estos ecosistemas en salones de clase al aire libre donde los jóvenes aprenderán sobre biodiversidad, servicios ecosistémicos y conservación de los manglares.

Bacci explicó que la metodología de educación ambiental vivencial permite que los estudiantes aprendan directamente en el territorio, fortaleciendo su sentido de pertenencia y su compromiso con la protección del patrimonio natural.

Como parte de la estrategia, cada participante recibirá un kit ambiental integrado por una tula ecológica, libreta, lapicero y un termo metálico, con el propósito de promover hábitos sostenibles y reducir el consumo de plásticos de un solo uso.

El director de Cardique resaltó además que PazAporte Ambiental está estructurado en tres fases. La primera comprende procesos de sensibilización y formación; posteriormente se desarrollarán jornadas de limpieza y restauración de ecosistemas, así como actividades de siembra de manglares y recuperación de áreas estratégicas.

“Estamos sembrando mucho más que árboles. Estamos sembrando conciencia ambiental en miles de jóvenes que serán los futuros defensores de nuestros ecosistemas”, afirmó Bacci.

La estrategia cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Educación Distrital y también se desarrolla en sectores como La Boquilla, donde estudiantes participan en procesos de restauración mediante la siembra de especies como mangle rojo y mangle negro, fortaleciendo la recuperación de uno de los ecosistemas más importantes de Cartagena.

Con esta tercera edición, Ángelo Bacci consolida a PazAporte Ambiental como uno de los programas insignia de educación ambiental de Cardique, una apuesta que combina formación, experiencias inmersivas en la naturaleza y acciones concretas de conservación para formar una nueva generación de guardianes de los ecosistemas de Bolívar.