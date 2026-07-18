Bayron Arrieta, designado Agente Interventor de la cooperativa Coosalud

La Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Integral – COOSALUD designó como Agente Especial en intervención administrativa al profesional Bayron Arrieta Jiménez, quien asume el reto de liderar el Plan de Recuperación de la Cooperativa.

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Bayron Arrieta Jiménez es Director y Gerente de Proyectos con más de 14 años de experiencia en transformación organizacional, modernización institucional y gerencia de proyectos en entidades públicas y privadas del país.

Es Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales y SST, Gerencia de Proyectos y Gestión Humana por UNIMINUTO, y Profesional en Negocios Internacionales de la Universidad del Magdalena.

A lo largo de su trayectoria ha liderado procesos estratégicos en entidades como:

- Alcaldía Distrital de Barranquilla : Modernización y reestructuración organizacional

- Gobernación del Magdalena : Dirección de proyectos estratégicos

- Alcaldía Distrital de Santa Marta : Secretario General durante 2021-2022, liderando la continuidad operativa durante la pandemia

- ESSMAR E.S.P. Director de Capital Humano y líder del rediseño institucional, logrando

reducir 12% los gastos de personal

- Agencia Nacional del Espectro – ANE : Consultor en reestructuración institucional

- iNNpulsa Colombia, Fondo Mujer y Analdex : Fortalecimiento empresarial y competitividad

El nuevo Agente Especial llega a COOSALUD con el objetivo de garantizar la transparencia, la estabilidad institucional, el fortalecimiento de los servicios y la protección de los derechos de los asociados, en el marco del proceso de intervención administrativa.

Desde su gestión se priorizará la ejecución del Plan de Recuperación, la optimización administrativa y la comunicación permanente con la base social de la Cooperativa.