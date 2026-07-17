Sellaron bar cerca del Centro Histórico de Cartagena por presuntas fallas en seguridad

En una de las más recientes intervenciones de la Alcaldía de Cartagena, realizada de manera articulada por la Secretaría del Interior, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Dirección de Control Urbano, fue suspendido un establecimiento ubicado en el sector de El Cabrero, al frente del parque Apolo, el cual pretendía iniciar operaciones sin cumplir con las condiciones mínimas exigidas para su funcionamiento.

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Durante la inspección, las autoridades evidenciaron múltiples irregularidades, entre ellas deficientes condiciones de saneamiento, instalaciones eléctricas que representaban un riesgo para trabajadores y asistentes, ausencia de rutas de evacuación adecuadas y otras falencias relacionadas con las medidas de seguridad que deben cumplir este tipo de establecimientos.

Asimismo, al verificar la documentación, se encontró que el registro mercantil no correspondía a la actividad económica que se estaba desarrollando en el lugar, pues figuraba con una actividad distinta a la operación de un establecimiento dedicado al expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

“En Cartagena el que quiera emprender y generar empleo será bienvenido, pero tiene que hacerlo cumpliendo la ley. No vamos a permitir que existan establecimientos que pongan en riesgo la vida de las personas o que funcionen por fuera de las normas. Aquí la prioridad siempre será proteger a los ciudadanos, más aún cuando estén ubicados en zonas residenciales, afectando la convivencia vecinal”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Aquí nadie será perseguido y el emprendimiento siempre es bienvenido, pues genera empleo y dinamiza la economía. Pero este no puede ir en desmedro de la integridad de sus clientes ni de los derechos de quienes residan a su alrededor”.

El secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Daniel Vargas, aseguró que estos operativos seguirán realizándose de manera permanente en distintos sectores de la ciudad.

“Nuestro compromiso es proteger la vida de los cartageneros y de quienes visitan estos establecimientos. No vamos a permitir que funcionen negocios que incumplan las normas y pongan en riesgo la seguridad de las personas. Estos controles serán permanentes y, cuando encontremos irregularidades, actuaremos con todo el peso de la ley”, manifestó el funcionario.

El alcalde Dumek Turbay también fue enfático en que los controles continuarán en toda la ciudad.

“No se trata de perseguir a nadie; se trata de garantizar que todos compitan en igualdad de condiciones y que los negocios funcionen con responsabilidad. El mensaje es claro: quien tenga todo en regla puede trabajar con tranquilidad; quien incumpla la norma tendrá que asumir las consecuencias”.

Los operativos ya se han desarrollado en sectores como la Transversal 54, Los Caracoles, El Socorro y ahora continuarán en el Centro Histórico, donde las autoridades inspeccionarán establecimientos comerciales para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad, saneamiento, documentación y demás requisitos exigidos para su operación.

La Alcaldía de Cartagena reiteró que estas acciones hacen parte de una estrategia permanente para fortalecer la legalidad, prevenir emergencias y garantizar que los establecimientos abiertos al público operen bajo condiciones que protejan la integridad de trabajadores, clientes y de las comunidades vecinas.