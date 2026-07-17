Presuntos retrasos del IGAC ponen en jaque recaudo del predial en Turbaco, Bolívar

Los posibles retrasos en la entrega de la actualización catastral, y las presuntas inconsistencias en la información suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), mantienen en alerta a varios municipios del Caribe Colombiano.

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Alcaldes aseguran que los supuestos incumplimientos atribuidos al director general del IGAC, Gustavo Adolfo Marulanda Morales, han impedido adelantar la gestión de cartera y el cobro del impuesto predial, principal fuente de ingresos propios para las entidades territoriales.

“En el caso del municipio de Turbaco se presentan múltiples inconsistencias para un total de 7.000 avalúos catastrales que no han podido corregir impidiendo que los contribuyentes ”, afirmó la alcaldesa, Claudia Espinosa.

La mandataria explicó que, pese a la realización de cuatro mesas de trabajo presenciales, reuniones virtuales y al vencimiento de la última prórroga el pasado 15 de julio, el IGAC aún no entregaría la información corregida.

Como consecuencia, “el municipio no ha podido iniciar el recaudo del impuesto predial correspondiente a 2026, cuya meta asciende a 18.000 millones de pesos, de los cuales solo se han recaudado cerca de 6.000 millones, dejando un déficit superior a 12.000 millones”.

Espinosa advirtió que, llegando al mes de julio, Turbaco continúa sin poder adelantar el cobro del impuesto predial, situación que está generando retrasos en la ejecución de importantes megaproyectos y la atención de necesidades básicas de la comunidad en temas sociales.

La alcaldesa hizo un llamado al IGAC para que entregue de manera inmediata el material pendiente, y corrija las inconsistencias que, según ella, mantienen en riesgo la estabilidad financiera del municipio.

Por su parte, se espera un pronunciamiento del funcionario nacional, para aclarar los señalamientos que se han hecho públicos.