Mujer de 74 años murió tras ser arrollada por una motocicleta en La Candelaria

Una mujer de 74 años perdió la vida luego de ser atropellada por una motocicleta cuando intentaba cruzar la avenida Pedro Romero, en el barrio La Candelaria, en Cartagena. El hecho, ha causado consternación entre familiares, vecinos y amigos de la víctima.

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La fallecida fue identificada como Dilia Rosa Castro Elles, una reconocida habitante del sector, madre de cuatro hijas y descrita por quienes la conocían como una persona activa y de buen estado de salud. Según relataron allegados, era habitual que caminara hasta una tienda cercana para realizar las compras del hogar.

De acuerdo con versiones conocidas, sobre las 10:30 de la mañana Dilia salió de su vivienda para comprar algunos productos para el almuerzo. Al regresar, un vecino la ayudó a cruzar la concurrida avenida, ubicada frente a su residencia y cerca del caño María Auxiliadora.

Cuando ya había descendido del andén y avanzado unos metros sobre la vía, fue embestida por una motocicleta. Testigos señalaron que el conductor, presuntamente, no atendió las señales que hacía el vecino para que los vehículos redujeran la velocidad y permitieran el paso de la adulta mayor.

El fuerte impacto le ocasionó graves lesiones. La tragedia ha generado indignación entre los residentes de La Candelaria.