Incendio forestal consumió cerca de 30 hectáreas en finca de San Juan Nepomuceno, Bolívar

Un incendio de cobertura vegetal se registró en una finca del municipio de San Juan Nepomuceno, en el departamento de Bolívar, dejando cerca de 30 hectáreas afectadas y un trabajador con problemas de salud a causa de la emergencia.

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De acuerdo con la información preliminar, el fuego se habría originado cuando intentaban quemar un nido de avispas. Sin embargo, las altas temperaturas y los fuertes vientos favorecieron la rápida propagación de las llamas, lo que hizo que la situación se saliera de control.

Ante la magnitud del incendio, fueron activados organismos de socorro, entre ellos unidades del Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil, que trabajaron de manera conjunta con empleados de la finca para contener y extinguir el fuego.

Durante las labores de atención de la emergencia, uno de los trabajadores presentó un cuadro de deshidratación debido a las condiciones climáticas y al esfuerzo realizado para combatir el incendio. La persona recibió atención oportuna por parte de integrantes de la Defensa Civil, sin que se reportaran lesiones de mayor gravedad.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar quemas, especialmente durante la temporada de altas temperaturas, ya que cualquier descuido puede desencadenar incendios de gran magnitud con afectaciones al medio ambiente y a la seguridad de las personas.