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17 jul 2026 Actualizado 18:07

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Hospital Universitario del Caribe suspende atención a pacientes de Coosalud EPS en Cartagena

La única excepción serán los servicios de urgencias vitales

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La crisis financiera que atraviesa el sistema de salud colombiano sigue reflejándose en la prestación de los servicios de salud.

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La E.S.E Hospital Universitario del Caribe, centro de referencia de mediana y alta complejidad del departamento de Bolívar, anuncia la suspensión de la atención para los afiliados de Coosalud EPS, soportado en el incumplimiento del pago de obligaciones económicas pese a las diversas gestiones de cobro por parte de la E.S.E. sin respuesta efectiva de la misma.

La E.S.E precisa que la única excepción será la prestación de los servicios de urgencias vitales, obligación que continuará cumpliéndose conforme a la normatividad vigente. Esta medida busca proteger la estabilidad financiera de este centro asistencial y garantizar la continuidad de la atención para todos los pacientes.

Asimismo, reitera que la prioridad es seguir garantizando un servicio oportuno, humanizado con calidad y responsable para los pacientes del distritito de Cartagena, del departamento de Bolívar y de otros departamentos del Caribe que llegan diariamente a la institución.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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