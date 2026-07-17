En Cartagena sicarios asesinaron al hijo e hirieron a la madre: fallecido tenía ocho anotaciones

El 17 de Julio, sobre las 10:00 de la mañana, se presentó el homicidio de Jefferson Yañez Castillo, de 25 años, natural de Cartagena, más conocido con el alias de “Pancho Villa”, quien registraba ocho anotaciones judiciales entre el 2017 y 2025, por delitos como: hurto, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar, porte de armas de fuego, homicidio y amenazas.

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Es importante mencionar que, alias “Pancho Villa” había recobrado su libertad en el mes de marzo de 2026, luego de permanecer varios meses en centro carcelario por el presunto delito de homicidio.

De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas en el lugar, se estableció que, “Pancho Villa” se encontraba consumiendo bebidas embriagantes, y fue abordado por cuatro sujetos en dos motocicletas que le dispararon en repetidas ocasiones.

Es de resaltar qué, presuntamente, la mamá de esta persona, al observar los hechos, trató de evitar la agresión lanzando piedras contra los sicarios, resultando con lesiones en su pierna derecha.

La inspección técnica al lugar de los hechos fue adelantada por el personal de la SIJIN.