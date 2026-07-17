En Cartagena prestadores de servicios turísticos se capacitan en primeros auxilios

Como parte de la estrategia para fortalecer un turismo seguro, responsable y de calidad, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Turismo y en articulación con el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), mediante el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (Crued), desarrolló una jornada de formación en Primer Respondiente en Primeros Auxilios, dirigida a 290 prestadores de servicios turísticos del Distrito.

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Esta iniciativa busca fortalecer las competencias del talento humano del sector para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad, accidente o emergencia que pueda presentarse durante la prestación de los servicios turísticos, contribuyendo a brindar una atención más segura tanto a residentes como a visitantes.

Durante la capacitación, los participantes recibieron formación en evaluación inicial de emergencias, activación del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), atención inicial de personas lesionadas y protocolos de actuación mientras llegan los organismos especializados de atención.

“Trabajamos para que Cartagena siga consolidándose como un destino turístico seguro y competitivo. Fortalecer las capacidades de nuestros prestadores de servicios significa brindar herramientas que pueden marcar la diferencia en una situación de emergencia y contribuir a proteger la vida de quienes visitan nuestra ciudad y de quienes hacen parte del sector turístico”, destacó Katerina Paez, directora de Turismo Sostenible de la Secretaría de Turismo de Cartagena.

En el desarrollo de la actividad se destacó que los prestadores de servicios turísticos suelen ser el primer contacto ante una eventualidad durante recorridos turísticos, actividades náuticas, cruceros, experiencias de naturaleza o visitas a los principales atractivos de la ciudad.

Por ello, contar con conocimientos básicos en primeros auxilios permite actuar de manera adecuada mientras se activa la atención especializada.

Como resultado de este proceso, 290 prestadores de servicios turísticos serán certificados como Primer Respondiente en Primeros Auxilios, fortaleciendo la cultura de prevención, la corresponsabilidad y la capacidad de respuesta del sector frente a situaciones de emergencia.

Con acciones como esta, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Turismo, continúa fortaleciendo las capacidades del talento humano y promoviendo un turismo cada vez más preparado, seguro y de calidad, consolidando a Cartagena como un destino competitivo y comprometido con la protección de la vida y el bienestar de residentes y visitantes.