Suspenden por tres meses a la gerente del Hospital Local de Santa Catalina, Bolívar

La Personería Municipal abrió investigación disciplinaria contra Diana Rosario Sayer Vergara y ordenó su suspensión provisional por tres meses mientras avanza el proceso por presuntas actuaciones contrarias a la ley

La Personería Municipal de Santa Catalina, Bolívar, abrió una investigación disciplinaria contra la gerente de la E.S.E. Hospital Local de Santa Catalina, Diana Rosario Sayer Vergara, y ordenó su suspensión provisional del cargo por un término de tres meses, al considerar que existen elementos suficientes para adelantar el proceso mientras se esclarecen los hechos denunciados.

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La decisión fue adoptada mediante el Auto de Apertura de Investigación Disciplinaria No. 001-2026, originado tras una queja presentada por el alcalde de Santa Catalina, Arnaldo José Beltán Fontalvo, quien puso en conocimiento de la Personería presuntas irregularidades en la administración del hospital.

De acuerdo con el acto administrativo, la investigación busca establecer si la funcionaria incurrió en presuntas faltas disciplinarias al vincular a dos personas a la planta de personal para ocupar los cargos de subgerente Financiero y Presupuestal y subgerente Médico Científico, presuntamente sin cumplir lo establecido en la Ley 996 de 2005 y otras disposiciones legales relacionadas con el funcionamiento de las Empresas Sociales del Estado. Asimismo, se investigan cambios en la asignación de competencias de las subdirecciones que, según la Personería, podrían constituir actuaciones contrarias a la ley.

El organismo de control consideró que la conducta investigada podría constituir una falta gravísima y argumentó que la suspensión provisional resulta necesaria para evitar una posible interferencia en la investigación, impedir la reiteración de las conductas y proteger el interés público mientras se adelantan las diligencias.

Además de la apertura formal del proceso, la Personería decretó la práctica de pruebas, entre ellas una inspección disciplinaria, la recepción de testimonios de varios funcionarios y la citación de la gerente para rendir versión libre y ejercer su derecho de defensa. También ordenó la incorporación de documentos relacionados con sus antecedentes laborales y disciplinarios.

La resolución establece que Diana Rosario Sayer Vergara permanecerá suspendida del ejercicio del cargo durante tres meses, contados a partir de la notificación de la providencia, mientras avanza la investigación disciplinaria. La medida es de carácter provisional y no constituye una sanción definitiva, por lo que el proceso continuará hasta determinar si existe o no responsabilidad disciplinaria.