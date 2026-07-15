Renovación de tres CDI y una casa lúdica para beneficiar a más de 500 niños en Cartagena

Las obras que impactan la primera infancia de Cartagena no paran: Alcalde Dumek Turbay lidera la renovación de tres CDI y una casa lúdica para beneficiar a más de 500 niños

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, continúa fortaleciendo los espacios para la atención de la primera infancia y la niñez con el inicio de nuevas obras de mejoramiento en los Centros de Desarrollo Infantil, en esta ocasión de: Punta Canoa, Flor del Campo y Bicentenario II, y asimismo en la Casa lúdica de Colombiatón.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Estas intervenciones hacen parte de la apuesta de la Administración Distrital por garantizar entornos seguros, protectores y dignos donde los niños y niñas puedan aprender, jugar y tener un desarrollo integral en las mejores condiciones. Cada uno de estos espacios será objeto de adecuaciones que responden a las necesidades identificadas en su infraestructura.

“Toda ciudad que aspire a tener un mejor futuro no puede escatimar esfuerzos para invertir en la dignidad con la que se atiende a la primera infancia. Los niños y jóvenes, si se cuidan, si se educan bien, son la mejor apuesta social para propiciar lo mejor para Cartagena. Porque las obras son inertes y se dañan, si no son cuidadas, disfrutadas y visitadas por ciudadanos con cultura, felicidad y orgullo de ciudad”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Por su parte, Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social, afirmó: “Luego de fortalecer la infraestructura de los CDI Ciénaga de la Virgen, Puerto Rey, Huellas de Esperanza y Sueños Unidos, continuamos ampliando esta apuesta con nuevas obras en los CDI de Punta Canoa, Flor del Campo y Bicentenario II, además de la Casa Lúdica Colombiatón. Cada obra que emprendemos en esta administración es una inversión en el bienestar de nuestros niños y niñas, porque no solo renovamos espacios, sino que construimos entornos dignos y seguros para el desarrollo integral de la niñez en la ciudad”.

El CDI Punta Canoa, que beneficia a 52 niños y niñas, luego de casi 11 años sin ser intervenido, recibirá obras orientadas a mejorar sus condiciones estructurales y de funcionamiento, entre ellas la renovación de la cubierta, el mantenimiento de la fachada, la adecuación del sistema eléctrico, el mejoramiento de salones, baños, comedor, cocina, sala de lactancia, entre otros, permitiendo ofrecer espacios más seguros y estimulantes para la primera infancia.

Por su parte, el CDI Flor del Campo, donde se atienden 160 niños y niñas, será fortalecido con la renovación de zonas exteriores, adecuación de espacios recreativos, modernización del sistema eléctrico, instalación de nuevas luminarias y ventiladores, mantenimiento pisos, puertas y ventanas, además de otras acciones que contribuirán al bienestar de la niñez.

En el CDI Bicentenario II, que impacta a 300 niños y niñas del sector, después de 11 años, recibirá importantes obras que contemplan: mantenimiento de la cubierta, mejoramiento de la cocina, adecuación de redes eléctricas e iluminación, pintura, acabados y puertas, baños, entre otros.

De igual manera, la Casa Lúdica Colombiatón, un escenario dedicado al desarrollo de actividades para la niñez, será restaurada con obras que incluyen la recuperación de la sala de lectura, reparación de grietas en muros y columnas, mejoramiento del sistema eléctrico, cambio de luminarias, instalación de ventiladores, impermeabilización, mantenimiento de cubierta metálica y el encerramiento en malla eslabonada; renovación en el área del comedor, además de puertas, ventanas y fachada, consolidando un entorno más seguro y acogedor para sus usuarios.

Durante el 2025, el alcalde Dumek Turbay Paz entregó completamente renovado el CDI Huellas de Esperanza, ubicado en Villas de Aranjuez, también el CDI Sueños Unidos en Bicentenario y el de Ciénaga de la Virgen; además, el CDI Puerto Rey entregado a principio del este año. El actual gobierno también fortaleció 3 ludotecas: la de Nelson Mandela, Bayunca y Colombiatón.